3 آلاف لاعب ولاعبة يشاركون في الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بأبوظبي



أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تنظيم منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري في مبادلة أرينا بأبوظبي، بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، في تأكيد جديد على المكانة الرائدة التي رسختها دولة الإمارات عالمياً في نشر رياضة الجوجيتسو واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.



وتقام الجولة الخامسة وسط منافسة قوية على صدارة الترتيب العام، بعد أن أظهرت الجولات السابقة تقارباً كبيراً في مستويات الأندية وارتفاعاً ملحوظاً في جاهزية اللاعبين واللاعبات بمختلف الفئات العمرية، ما يمنح هذه الجولة أهمية كبيرة في سباق النقاط والمراكز المتقدمة.



وتحظى المنافسات بترقب واسع في ضوء الترتيب العام لفئة البدلة عقب ختام الجولة الرابعة، حيث يتصدر نادي بني ياس الترتيب العام، يليه نادي العين في المركز الثاني، ثم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث، ما يضع الأندية أمام تحديات جديدة للحفاظ على مواقعها أو تعزيز فرصها في التقدم نحو الصدارة.



وتقام المنافسات على مدار ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول نزالات الرجال والسيدات ضمن فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما تخصص منافسات اليوم الثاني لفئات الأطفال من البنين والبنات، على أن تختتم الجولة في اليوم الثالث بنزالات البنين والبنات ضمن فئات تحت 12 عاماً وتحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنوع الفئات المستهدفة ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة وإعداد أجيال واعدة من الأبطال.



وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن وصول بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو إلى جولتها الخامسة يجسد نضج التجربة التنافسية التي أرسى الاتحاد ركائزها ضمن الموسم المحلي، مؤكداً أن البطولة أصبحت مؤشراً مهماً لقياس تطور الأندية ومدى نجاحها في بناء قاعدة رياضية قوية تمتد عبر مختلف المراحل العمرية والفئات.



وأضاف أن مشاركة ما يقارب 3 آلاف لاعب ولاعبة في هذه الجولة تعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة، وتبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأكاديميات في استقطاب المواهب وصقل قدراتها، مشيراً إلى أن الحضور العائلي المتزامن مع «عام الأسرة» يضفي بعداً مجتمعياً مهماً على البطولة، من خلال تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم الانضباط والثقة والالتزام لدى الأبناء والبنات منذ المراحل الأولى.



وأوضح أن منافسات البدلة تمثل اختباراً فنياً متقدماً للاعبين، لما تتطلبه من صبر تكتيكي وقدرة على التحكم وحسن قراءة مجريات النزال، مؤكداً أن الجولة الخامسة تشكل محطة مهمة في إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، كما توفر للأجهزة الفنية مؤشرات دقيقة حول الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير قبل المراحل الحاسمة من الموسم.



من جانبه، أكد زايد الكعبي، مدرب نادي العين، أن الفريق يخوض الجولة الخامسة بطموح كبير لتعزيز موقعه في سباق الصدارة بعد إنهاء الجولة الرابعة في المركز الثاني، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب أعلى درجات التركيز في جميع النزالات، نظراً لأهمية التفاصيل الدقيقة في تحديد ترتيب الأندية.



وأضاف أن الجهاز الفني عمل خلال الفترة الماضية على تقييم أداء اللاعبين في الجولات السابقة، مع التركيز على تطوير إدارة النزالات ورفع كفاءة التحولات الفنية وتعزيز القدرة على التعامل مع مختلف أساليب المنافسة.



وأشار إلى أن منافسات البدلة تتطلب توازناً دقيقاً بين القوة البدنية والهدوء الذهني والانضباط الفني، لافتاً إلى أن المنافسة مع أندية بحجم بني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تضفي قيمة فنية كبيرة على البطولة، وتسهم في رفع مستوى اللاعبين واختبار قدراتهم في أجواء تنافسية عالية المستوى، مؤكداً أن هدف نادي العين يتمثل في تقليص الفارق مع المتصدر وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط لمواصلة التقدم حتى ختام البطولة.



وتواصل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز محطات الموسم المحلي، بما توفره من منافسات منتظمة ومستويات فنية متطورة وحضور واسع للأندية والأسر والجمهور، في مشهد يعكس النجاح المتواصل لمنظومة الجوجيتسو الإماراتية وريادتها العالمية في تطوير اللعبة وإعداد أجيال قادرة على المنافسة والتميز في مختلف المحافل القارية والدولية.