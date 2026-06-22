كلارك يحصد لقب ثالث البطولات الكبرى في «السباق إلى دبي» للجولف



حصد ويندهام كلارك، لقب بطولة أمريكا المفتوحة للغولف، التي تعد ثالث البطولات الكبرى هذا الموسم في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت منافسات «السباق إلى دبي»، وذلك في ختام مثير للنسخة الـ 126 للبطولة، في نادي شينيكوك هيلز للجولف في ولاية نيويورك.



ونجح اللاعب الأمريكي في الفوز بلقب البطولة العريقة التي انطلقت في عام 1895، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2023، كما كسب الجائزة المالية البالغة 4.5 ملايين دولار أمريكي «نحو 16.526 مليون درهم إماراتي».



وأنهى كلارك المنافسات برصيد 4 ضربات تحت المعدل، بفارق ضربة واحدة فقط عن مواطنه سام بيرنز الذي أنهى البطولة برصيد 3 ضربات تحت المعدل.



وفي أبرز نتائج لاعبي جولة دي بي ورلد، حقق الإنجليزي تيريل هاتون، الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 2025، المركز السابع في بطولة أمريكا المفتوحة، وذلك برصيد ضربة واحدة فوق المعدل.



واستفاد هاتون من حصوله على هذا المركز ليتقدم في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» الصادر اليوم الاثنين، إلى المركز 31 برصيد 778 نقطة.



واكتفى الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالحصول على المركز 32، برصيد 6 ضربات فوق المعدل، حيث يتواجد حامل لقب «السباق إلى دبي» في المركز الثاني على التصنيف هذا الموسم برصيد 2269 نقطة.



وتتواصل المنافسة القوية هذا الموسم في «السباق إلى دبي» للغولف بين ألمع نجوم العالم للتأهل إلى التصفيات النهائية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر أيضاً.



وشكلت هذه البطولة المحطة رقم 23 بالمجمل في بطولات هذا الموسم الذي يطوف 25 دولة حول العالم بإقامة 42 بطولة تحت شعار «السباق إلى دبي».



وتتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو بطولة إيطاليا المفتوحة، والتي تليها بطولة بي إم دبليو الألمانية الدولية المفتوحة، حيث تشكل هاتان البطولتان ختام سلسلة البطولات الأوروبية هذا الموسم.