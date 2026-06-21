إنجاز إماراتي في «آسيوية الكاراتيه»



أحرز رضا مسعودي، لاعب منتخب الإمارات للكاراتيه، الميدالية الفضية في منافسات الكوميتيه للرجال لوزن تحت 84 كجم، ضمن البطولة الآسيوية للكاراتيه المقامة حالياً في مدينة بالي الإندونيسية، ليضيف إنجازاً قارياً جديداً إلى سجل الرياضة الإماراتية.



وقدم مسعودي مشواراً مميزاً في البطولة، استهله بالفوز على الكويتي محمد حسن بنتيجة 5-3، ثم واصل تألقه بتغلبه على الياباني ريكيتو شيمادا بنتيجة 4-0، قبل أن يحجز مقعده في المباراة النهائية إثر فوزه على الكازاخستاني نيكيتا تارنايكين بنتيجة 4-3 في الدور نصف النهائي.



وفي المباراة النهائية، خسر مسعودي أمام الأردني محمد الجعفري، المصنف الأول عالمياً في هذه الفئة، ليتوج بالميدالية الفضية بعد أداء قوي.



وأكد راشد عبدالمجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، أن الميدالية الفضية ثمرة العمل المتواصل الذي يقوم به الاتحاد والأجهزة الفنية لإعداد اللاعبين للمنافسات القارية والدولية.



وقال إن رضا مسعودي قدم مستويات فنية متميزة طوال البطولة، ونجح في تجاوز عدد من أبرز المنافسين في القارة، مشيراً إلى أن وصوله إلى المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الفضية يعد إنجازاً مشرفاً للكاراتيه الإماراتية، ويعكس التطور المتواصل للمنتخبات الوطنية.