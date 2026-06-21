بداية ناجحة لـ«الرياضات الإلكترونية» في التصفيات الآسيوية



تواصل منتخبات الإمارات للرياضات الإلكترونية تعزيز حضورها القاري من خلال مشاركتها في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية المقررة في ناغويا اليابانية عام 2026، والتي تستضيفها عدة دول آسيوية، في إطار جهود اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية لترسيخ مكانة الدولة على الساحة الدولية وزيادة فرص التأهل إلى أكبر حدث رياضي في القارة.



وحصدت المشاركة الإماراتية إنجازا مبكرا، بعدما ضمن منتخب "ليغ أوف ليجندز" التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية، في خطوة تعكس التطور المتواصل الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الإمارات.



وشارك منتخبا "ليغ أوف ليجندز" و"أونور أوف كينغز" في التصفيات التي استضافتها ماليزيا، فيما يخوض منتخب "بابجي موبايل" منافساته في فيتنام، بينما يشارك منتخب "موبايل ليجندز: بانغ بانغ" في التصفيات المقامة في سنغافورة.



وحظي منتخب "بابجي موبايل" بدعم من شركة "شاومي" بصفتها شريكاً داعماً للمنتخب الوطني، في خطوة تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لتعزيز فرص المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.



وقال إبراهيم يوسف خوري، رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، إن مشاركة المنتخبات الوطنية في هذه التصفيات تمثل محطة مهمة لتعزيز حضور الدولة على الساحة الآسيوية، مشيداً بتأهل منتخب "ليغ أوف ليجندز" إلى دورة الألعاب الآسيوية.



وأضاف أن الاتحاد يثق بقدرة بقية المنتخبات على مواصلة تقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج مشرفة تسهم في رفع علم الإمارات في المحافل القارية والدولية.