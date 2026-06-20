جودو الإمارات يحصد برونزية بطولة أولان باتور «غراند سلام»



أحرزت بشيرات خرودي لاعبة منتخب الإمارات للجودو برونزية وزن تحت 52 كجم، مساء أمس، في منافسات بطولة أولان باتور «غراند سلام»، في العاصمة المنغولية أولان باتور، بمشاركة 454 لاعباً ولاعبة من 58 دولة.



وتمكنت خرودي من الفوز على اللاعبة تورو سولر بطلة إسبانيا، لتحصد البرونزية، بعد مستويات قوية في تمهيدي المنافسة، وتحقيق الفوز على لاعبتين من جمهورية كوريا ومنغوليا، قبل أن تخسر في الدور قبل النهائي أمام اليابانية أوتا آبي بطلة أولمبياد طوكيو 2020، والمتوجة بذهبية المسابقة الحالية.



ويختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة غداً بنزالات الوزن الثقيل، لكل من اللاعبة اليزا ليتيف تحت 78 كجم، مع الفائزة من مواجهة الصربية ميليك ازابيك وبطلة النمسا ايلينا دينغ،

ويلتقي اللاعب أرام جورجيان، في وزن تحت 90 كجم مع نظيره الإيطالي كريستيان بارلاني، وزميله ظفار كوسوف مع الكرواتي كومرتيش زالاتكو، في وزن تحت 100 كجم، وصولاً إلى نزال اللاعب عمر معروف مع بطل تركيا ارتوغ منير، في وزن فوق 100 كجم.