الإماراتي عمار طايل يدخل تاريخ الملاكمة المحلية بالضربة القاضية

سجل لاعب منتخب الإمارات للملاكمة، عمار طايل «17 عاماً»، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في مسيرة الملاكمة الإماراتية، ليصبح أصغر لاعب يخوض نزالاً احترافياً ويحقق الفوز بالضربة القاضية، وذلك في مستهل مسيرته بعالم الاحتراف، ليؤكد مكانته كموهبة استثنائية ذات مستقبل واعد في رياضة «الفن النبيل».



وأكد محمد عيد المزروعي الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة: «إن هذا الإنجاز يعكس تطور رياضتنا ونجاح جهود صناعة المواهب الوطنية، وأوضح أن هذا الإنجاز جاء خلال النزال الذي أقيم في ميدان جاليريا بمدينة دبي، ضمن منافسات بطولة immortal reign batl، وتمكن طايل من حسم المواجهة ببراعة لصالحه بالضربة القاضية أمام منافسه دايفز اريهو من اوغندا، وذلك ضمن منافسات فئة وزن 59 كجم، ليثبت جدارته وقدرته العالية في حلبات الملاكمة الاحترافية».



ويُعدّ عمار طايل من أبرز المواهب الصاعدة على الساحة الرياضية، حيث يواصل لفت الأنظار بقدراته الفنية العالية داخل الحلبة، مؤسساً لمرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية تؤهله للمنافسة بقوة وحصد المزيد من الألقاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وأكد عمر الكندي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة رئيس لجنة المحترفين، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتواصل الذي تشهده الملاكمة الإماراتية، والدعم اللامحدود الذي يحظى به اللاعبون الموهوبون لتمثيل الدولة ورفع رايتها في مختلف المحافل الرياضية.



وقال عمر الكندي: «يُعدّ عمار طايل نموذجاً مشرفاً للشباب الرياضي في دولة الإمارات، وقد أثبت أن الالتزام والعمل الجاد هما الأساس لصناعة الإنجازات. إن ما تحقّق يمثل مصدر فخر للملاكمة الإماراتية، ويؤكد نجاح جهود واستراتيجيات تطوير ورعاية المواهب الوطنية».