النسخة الـ 16 من عالم دبي للرياضة «صيف 2026» تنطلق غداً



يعود عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة، بنسخته السادسة عشر ليقدم موسماً حافلاً بالفعاليات الرياضية خلال الصيف، خلال الفترة من 19 يونيو الجاري إلى 25 أغسطس المقبل، وذلك بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي. وتقام الفعاليات يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل، لتقدم 68 يوماً من الأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية والتحديات وتجارب اللياقة البدنية المصممة خصيصاً لتعزيز نشاط سكان دبي وزوارها طوال أشهر الصيف.



الرياضات التي يشملها عالم دبي للرياضة: كرة السلة، كرة الريشة، الكريكيت، كرة القدم، البادل، البيكل بول، تنس الطاولة، التنس، الكرة الطائرة

كما سيتمكن جميع الزوار من الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية المُجهزة بأحدث أجهزة تمارين الكارديو ومناطق التدريب المتكاملة والمناطق المخصصة لتمارين القوة.

وسينطلق عالم دبي للأطفال، بمنطقة ألعاب خاضعة للإشراف تضم منزلقات عملاقة قابلة للنفخ ومسارات لسباقات العوائق ومناطق للمغامرات وركناً للفنون والحرف اليدوية، إلى جانب مضمار داخلي للجري والمشي بطول 1 كم يوفر للمشاركين بيئة مريحة ومكيفة لتحقيق أهدافهم الخاصة بعدد الخطوات أثناء المشي أو الجري.



وفي تلك النسخة وسع عالم دبي للرياضة برنامجه المتنوع من الأنشطة بإضافة رياضة التوجيه، وهي رياضة شيقة تجمع بين النشاط البدني والملاحة باستخدام البوصلة وحل المشكلات. تُقدم هذه الرياضة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتوجيه بالبوصلة، تجارب ممتعة للزوار من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية من خلال استكشاف المكان واختبار مهاراتهم في قراءة الخرائط واتخاذ القرارات.



أبرز الفعاليات

افتتاح عالم دبي للرياضة: الجمعة 19 يونيو الجاري، عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لعالم دبي للرياضة 20 و 21 يونيو، فعاليات اليوم العالمي لليوغا 21 يونيو، سباق DSW Run IN، أول نصف ماراثون داخلي في دبي 27 يونيو «الدورة الثانية من سباق نصف الماراثون الداخلي الرائد الذي ينتظره عشاق سباقات الجري في دبي»، الدوري الصيفي لعالم دبي للرياضة 8 أغسطس المقبل، اختتام فعاليات عالم دبي للرياضة 25 أغسطس المقبل.



برامج الأكاديميات

قام عالم دبي للرياضة بالتعاون مع 17 أكاديمية رياضية مرموقة لتقديم التدريب الرياضي للأطفال من سن 4 إلى 14 عاماً تحت إشراف نخبة من المدربين العالميين، وتوفر هذه البرامج التدريبية فرصاً مميزة لتنمية مهارات الصغار وتطويرها. للتسجيل.



وتشمل قائمة الأكاديميات المشاركة ما يلي: أكاديمية برشلونة «كرة القدم»، أكاديمية ديبيكا سبورتس «كرة الريشة»، أكاديمية دبي باسكتبول «كرة السلة»، أكاديمية إيليت سبورتس «كرة القدم»، أكاديمية غالاكسي بلوز فوتبول «كرة القدم»، أكاديمية جي فورس كريكيت «الكريكيت»،أكاديمية أي أف أيه سبورتس «كرة القدم»، أكاديمية وان ديلا كروز سبورتس «الكرة الطائرة»،أكاديمية بروفيشينال سبورتس «كرة الريشة»، أكاديمية رايز بولرز «قرة القدم»، أكاديمية ستار بيدمنتون «كرة الريشة»، أكاديمية ستار باسكتبول «كرة السلة»، أكاديمية ستار فوتبول «كرة القدم»، أكاديمية ستار كامبس «رياضات متعددة»، أكاديمية سويش «كرة السلة»،أكاديمية تنس 360 «التنس»، أكاديمية وولفي سايلكينج «ركوب الدراجات».