قرعة أولان باتور «جراند سلام» تسفر عن نزالات قوية لمنتخب الجودو

أولان باتور - وام

أسفرت قرعة بطولة أولان باتور «غراند سلام» للجودو، عن 3 نزالات قوية لمنتخبنا الوطني غداً الجمعة، في افتتاح البطولة بصالة «استتيب أرينا» في العاصمة المنغولية أولان باتور.

وأعلن اتحاد الجودو أن قائمة منتخبنا الوطني تضم 11 لاعباً ولاعبة في البطولة التي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد مشاركة 454 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، وجوائزها 154 ألف يورو.



وأكد الاتحاد أن منتخبنا الوطني يفتتح مشاركته غداً الجمعة في منافسات تمهيدي الوزن الخفيف لكل من اللاعبة بشيرات خرودي أمام اللاعبة مينيج كيم من كوريا الجنوبية في وزن 52 كجم، وسيمون قسطنطين في مواجهة بطل أذربيجان أحمد يوسوف في وزن 60 كجم، ونارمند بيان أمام بطل كوريا الجنوبية شانغ كيم تحت 66 كجم.



وكشف عن مشاركة 4 لاعبين بعد غد السبت في منافسات وزن خفيف المتوسط هم ناجي يزبيك ومحمد بيك، تحت 73 كجم، وعمر جاد، وطلال شفيلي تحت 81 كجم، وصولاً إلى المنافسة الأخيرة الأحد المقبل في الوزن الثقيل لكل من اللاعبة اليزا ليتيف تحت 78 كجم، وأرام جورجيان، تحت 90 كجم، وظفار كوسوف، تحت 100 كجم، وعمر معروف، فوق 100 كجم.