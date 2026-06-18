جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تستحدث فئة «أفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية»



أعلنت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة عن استحداث فئة جديدة تحت مسمى «أفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية» ضمن فئات الجائزة في دورتها العاشرة، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.



وتأتي إضافة الفئة الجديدة في إطار حرص الجائزة على مواكبة التطور المتسارع، الذي تشهده الرياضة النسائية، وتوسيع نطاق التكريم ليشمل الرياضيات المتميزات في الألعاب غير الأولمبية، تقديراً لما يحققنه من إنجازات بارزة وإسهامات مؤثرة في تعزيز الحضور النسائي في مختلف الميادين الرياضية.



وبعد إضافة الفئة الجديدة وصل مجموع جوائز النسخة العاشرة إلى 2.2 مليون درهم، موزعة على 9 فئات فردية وجماعية، وتشمل الفئات الفردية أفضل رياضية عربية (مليون درهم)، وأفضل رياضية إماراتية (200,000 درهم) وأفضل رياضية بارالمبية (200,000 درهم)، وأفضل رياضية ناشئة (100,000 درهم)، وأفضل مدرب أو مدربة (100,000 درهم)، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي (100,000 درهم)، وأفضل أسرة رياضية (100,000 درهم)، وأفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية (100,000 درهم)، وتتضمن جائزة الفئة الجماعية فئة أفضل فريق وجائزتها 300,000 درهم.



ويستمر باب الترشح مفتوحاً على جميع الجوائز حتى 30 سبتمبر المقبل، ثم يقام حفل توزيع الجوائز في 11 نوفمبر المقبل.



ويعكس استحداث الفئة الجديدة التزام الجائزة المستمر بتطوير برامجها وفئاتها، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع الرياضي، ويمنح الفرصة لشريحة أوسع من الرياضيات للتنافس على إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في الرياضة النسائية على مستوى المنطقة، كما تسهم الفئة المستحدثة في تسليط الضوء على الإنجازات النوعية، التي تحققها اللاعبات في الألعاب غير الأولمبية، وتحفيز المزيد من المواهب النسائية على مواصلة التميز والابتكار، بما يدعم مسيرة تطوير الرياضة النسائية، ويعزز من مكانتها وحضورها في مختلف المحافل.