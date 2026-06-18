السنغال وأمريكا الشمالية إلى نهائي بطولة الإمارات للجاليات لكرة السلة



اختُتمت منافسات الدور نصف النهائي من «بطولة الإمارات للجاليات لكرة السلة»، التي تُقام برعاية وزارة الرياضة، وتنظمها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بالتعاون مع نادي شامبس الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة السلة، وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري مميز.



وشهدت منافسات الدور نصف النهائي مباريات قوية، عكست روح التحدي الإيجابي، والتنوع الثقافي الذي تتميز به البطولة، وأسفرت عن تأهل منتخبي السنغال وأمريكا الشمالية إلى المباراة النهائية المقررة غداً 19 يونيو الجاري.



وتسبق المباراة النهائية لقاءات استعراضية للنجوم بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي البطولة من مختلف القارات، في إطار الفعاليات المصاحبة للحدث.