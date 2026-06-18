3 دراجين من المنتخب الوطني يغادرون إلى سويسرا ضمن برنامج «مسار البطل الرياضي»



غادر ثلاثة من دراجي المنتخب الوطني الخميس إلى سويسرا، ضمن برنامج «مسار البطل الرياضي» الذي تنظمه لجنة دعم المواهب في وزارة الرياضة، في إطار جهودها لدعم وتطوير المواهب الوطنية، وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية للمنافسة في مختلف المحافل الدولية.



ويضم الوفد الدراجين فلاح النعيمي وسلطان سعود، والدراجة عفراء خالد، برفقة مدربة المنتخب الوطني الكابتن ربا حيلاني، حيث سيلتحقون بمقر الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) في سويسرا، لخوض مرحلة جديدة من الإعداد والتطوير وصقل المهارات.



ويهدف برنامج «مسار البطل الرياضي» إلى توفير أفضل الفرص التدريبية والتأهيلية للمواهب الوطنية، من خلال الاحتكاك بالمدارس العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل دولة الإمارات ورفع علمها في البطولات القارية والعالمية.



ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية لجنة دعم المواهب في وزارة الرياضة الرامية إلى الاستثمار في الرياضيين الواعدين، وتمكينهم من الوصول إلى أعلى المستويات الفنية، بما يعزز مكانة الرياضة الإماراتية على الساحة الدولية.