ختام ناجح لـ «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»



اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة» لعام 2026، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، وشركة سبورتس مانيا، وسبورتس 360 الشريك التشغيلي للحدث. وهدفت البطولة، التي أقيمت منافساتها الختامية في صالة نادي النصر الرياضي، إلى تعزيز جهود المجلس في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة وصقل مهاراتها ضمن بيئة رياضية تنافسية تجمع الأكاديميات والأندية في الإمارة.



وشهدت البطولة مشاركة قياسية واسعة، حيث شارك 1924 لاعباً ولاعبة يمثلون 106 فرق من 24 أكاديمية ونادياً، تنافسوا على ألقاب 14 فئة عمرية مختلفة. وعلى مدار البطولة، خاضت الفرق المشاركة 563 مباراة اتسمت بالندية والمستوى الفني العالي، ما يعكس التطور الملحوظ في مستوى قطاع الأكاديميات الرياضية والاهتمام المتزايد برياضة كرة السلة في دبي.



وأكد أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن النجاح الاستثنائي الذي حققته بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة» لعام 2026 يعكس التطور الملحوظ في مستوى قطاع الأكاديميات الرياضية والاهتمام المتزايد باللعبة في إمارة دبي.



وقال المهري: «إن المشاركة القياسية الواسعة التي شهدتها البطولة بتواجد 1924 لاعباً ولاعبة من 24 نادياً وأكاديمية، هي دليل واضح على نجاح جهودنا في خلق بيئة رياضية تنافسية جاذبة، لقد شهدت المنافسات مستويات فنية عالية وندية كبيرة، ما يمنحنا مؤشرات قوية حول وفرة المواهب الشابة في دبي».



وأضاف المهري: «هذه البطولة لا تمثل مجرد منافسة رياضية، بل هي أداة استراتيجية لتعزيز جهود المجلس في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة وصقل مهاراتها، وتأتي هذه الخطوة ضمن الأجندة الرياضية لمجلس دبي الرياضي الرامية إلى الارتقاء بالقاعدة السنية في الأندية والأكاديميات، نحن نعمل على توفير فرص احتكاك منتظمة تسهم في بناء جيل رياضي واعد قادر على تمثيل الدولة في المحافل الدولية مستقبلاً».





تتويج الفرق الفائزة



شملت البطولة مشاركة قطاعات واسعة من مختلف الفئات العمرية من فئة تحت 8 سنوات إلى فئة تحت 19 سنة للبنين والبنات، وأسفرت المباريات الختامية الحماسية عن تتويج فريق دبي ترايب بلقب فئة تحت 8 سنوات (مختلط) بعد فوزه على فريق إن بي أي ووريرز، وفي فئة تحت 10 سنوات (مختلط - المستوى الأول) توج فريق تشامبس بلاك بعد فوزه على دبي ترايب، بينما أحرز فريق جام جرين لقب المستوى الثاني إثر فوزه على «إن بي إيه ثاندر».



وفي فئة تحت 12 سنة (بنين - المستوى الأول) حصد فريق تشامبس بلاك المركز الأول بعد تغلبه على أكاديمية دبي لكرة السلة، وفاز فريق جام جرين بالمركز الأول في فئة المستوى الثاني بعد تغلبه على فريق إن بي ايه كليبرز، أما في فئة الفتيات تحت 12 سنة فقد توج فريق أكاديمية أو بي إس باللقب بعد فوزه على فريق إن بي ايه سكاي.



وضمن منافسات تحت 14 سنة (بنين - المستوى الأول)، فاز فريق جيم تايم سبورتس باللقب بعد تغلبه على أكاديمية دبي لكرة السلة، وفي المستوى الثاني حصد فريق أكاديمية توينتي فور المركز الأول بعد فوزه على فريق أكاديمية وايز، وفي فئة الفتيات للمرحلة العمرية ذاتها، فاز فريق تشامبس بلاك باللقب بعد تغلبه على فريق إن بي ايه ليبرتي.



وشهدت فئة تحت 16 سنة (بنات - المستوى الأول) تتويج فريق إن بي إيه إيسز باللقب بعد فوزه على فريق وايلد كاتس، وفي المستوى الثاني للفتيات، فاز فريق جام جرين باللقب إثر تغلبه على تشامبس وايت. وفي فئة البنين للمستوى الثاني، توج فريق إن بي إيه 76 بعد فوزه على تشامبس وايت، فيما حسم فريق «جام» لقب فئة تحت 19 سنة للبنين بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق توينتي فور.



تكريم الألقاب الفردية وجوائز التميز



في لفتة مميزة تعكس الاهتمام بالصقل الفردي وتحفيز الكوادر الناشئة ضمن سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي يتبناها مجلس دبي الرياضي، تم تكريم الفائزين بالألقاب الفردية وجوائز التميز للموهوبين في مختلف الفئات العمرية والمستويات التنافسية.



وشمل التكريم كلاً من قسطنطين هانلي من فريق دبي ترايب عن فئة تحت 8 سنوات للمختلط، وسيد غدي من فريق تشامبس بلاك عن فئة تحت 10 سنوات للمختلط للدرجة الأولى، ونويل غاليلا من فريق جام جرين للدرجة الثانية في الفئة ذاتها.



وفي فئة تحت 12 سنة، توج زين السباعي من فريق تشامبس بلاك بجائزة البنين للدرجة الأولى، وريان مهنا من فريق جام جرين للدرجة الثانية، فيما نالت أميلي ريزان من فريق أكاديمية أو بي إس جائزة الفتيات. أما في منافسات تحت 14 سنة، فقد حصد إلياس صوايا من فريق جيم تايم سبورتس جائزة البنين للدرجة الأولى، وتوماس عازار من فريق أكاديمية توينتي فور للدرجة الثانية، وذهبت جائزة الفتيات إلى ريبيكا هاشم من فريق تشامبس بلاك.



وعلى صعيد فئة تحت 16 سنة، فاز أيدن أوبراين من فريق إن بي إيه 76 بجائزة البنين للدرجة الثانية، ومادسون كرول من فريق إن بي إيه إيسز بجائزة الفتيات للدرجة الأولى، ودرينا رودريغز من فريق جام جرين للدرجة الثانية، بينما اختتمت الجوائز الفردية بتتويج وائل سليمان من فريق جام جرين بجائزة التميز لفئة تحت 19 سنة للبنين.



وضمت قائمة الأندية والأكاديميات الـ 24 المشاركة في الحدث أسماء بارزة من داخل وخارج دبي، من بينها: نادي النصر، ونادي شباب الأهلي، ونادي الشارقة للمرأة، وأكاديمية دبي لكرة السلة، وغيرها من الأكاديميات الرائدة.



وتأتي هذه البطولة ضمن الأجندة الرياضية لمجلس دبي الرياضي الرامية إلى الارتقاء بالقاعدة السنية في الأندية والأكاديميات، وتوفير فرص احتكاك منتظمة تسهم في بناء جيل رياضي واعد قادر على تمثيل الدولة في المحافل الدولية مستقبلاً.