النابودة: دبي لكرة السلة تجاوز التوقعات.. والتتويج خطوة نحو طموحات أوروبية كبرى



أكد عبدالله سعيد النابودة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لكرة السلة، أن تتويج النادي بلقب الدوري الأدرياتيكي يمثل إنجازاً استثنائياً تحقق في وقت قياسي، مشيراً إلى أن الأهداف التي وُضعت عند تأسيس النادي تحققت بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.



وقال النابودة إن مشروع نادي دبي لكرة السلة قام منذ البداية على ركيزتين أساسيتين، تتمثل الأولى في بناء نموذج تجاري مستدام قادر على الاعتماد على موارده الذاتية، في حين ترتكز الثانية على تأسيس فريق قادر على المنافسة وحصد الألقاب.



وأضاف: «نسير على الطريق الصحيح من الناحية التجارية، كما أن النتائج الرياضية جاءت أسرع مما كنا نتوقع. صحيح أننا أسسنا الفريق بهدف المنافسة على البطولات وتحقيق الإنجازات، لكننا لم نتوقع أن يتحقق هذا النجاح في الموسم الثاني فقط من عمر النادي».



وعن المرحلة المقبلة، أوضح النابودة أن الحفاظ على لقب الدوري الأدرياتيكي سيكون الهدف المباشر خلال الموسم المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي يضع نصب عينيه أهدافاً أكثر طموحاً على الساحة الأوروبية.



وقال: «الدفاع عن لقب الدوري الأدرياتيكي يمثل أولوية بالنسبة لنا، لكن هدفنا الأشمل يتمثل في الوصول إلى المراحل النهائية من بطولة اليوروليغ، التي تضم نخبة الأندية الأوروبية وتعد من أقوى المسابقات على مستوى العالم».



وجاء تتويج نادي دبي لكرة السلة بلقب الدوري الأدرياتيكي للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته الثانية فقط في المسابقة، بعدما سجل ظهوره الأول في موسم 2024-2025.

وقدم النادي خلال موسم 2025-2026 مستويات لافتة في مشاركتيه بالدوري الأدرياتيكي واليوروليغ، وحقق نتائج بارزة أمام عدد من أبرز الأندية الأوروبية، من بينها بايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد وباريس، في مؤشر يعكس التطور السريع للمشروع الرياضي الذي انطلق قبل ثلاثة أعوام فقط.



وتأسس نادي دبي لكرة السلة عام 2023، قبل أن يبدأ مسيرته التنافسية بالمشاركة في الدوري الأدرياتيكي موسم 2024-2025، ثم يوسع حضوره القاري في الموسم التالي عبر خوض منافسات اليوروليغ إلى جانب الدوري الأدرياتيكي، ليواصل ترسيخ مكانته كونه أحد أسرع المشاريع الرياضية نمواً على مستوى المنطقة.