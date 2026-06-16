المري يستقبل فريق دبي لكرة السلة احتفاء بتتويجه التاريخي بطلاً للدوري الأدرياتيكي

استقبل معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، فريق دبي لكرة السلة المتوّج بلقب الدوري الأدرياتيكي «ABA» لموسم 2025-2026، بحضور مساعدي المدير وعدد من المسؤولين من إقامة دبي ومجلس دبي الرياضي، تقديراً للإنجاز الرياضي التاريخي الذي حققه الفريق بعد تتويجه بالبطولة ورفع اسم دبي ودولة الإمارات في المحافل الدولية.



وجاء هذا اللقاء تقديراً لمسيرة الفريق الاستثنائية التي تُوّجت بتحقيق لقب الدوري الأدرياتيكي بعد الفوز على فريق بارتيزان بنتيجة 83-81 في السلسلة النهائية، ليصبح دبي لكرة السلة أول فريق يمثل دبي ودولة الإمارات يحقق هذا اللقب، في إنجاز يعكس قدرة أبناء دبي ومؤسساتها ومشاريعها الطموحة على المنافسة وتحقيق الريادة عالمياً.



وخلال اللقاء، هنأ معالي الفريق محمد أحمد المري أعضاء الفريق والجهازين الفني والإداري بهذا الإنجاز النوعي، مؤكداً أن ما حققه فريق دبي لكرة السلة يتجاوز حدود الفوز الرياضي، كونه يجسد صورة دبي القائمة على الطموح والعمل بروح الفريق والإصرار على تحقيق المراكز الأولى.



وقال معاليه: «إن إنجاز فريق دبي لكرة السلة هو قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل دولة الإمارات ودبي الحافل بالإنجازات والتميز، ويعكس رؤية طموحة استطاعت أن تصنع بيئة محفزة للإبداع والتنافسية، وتمكّن المواهب من تحويل الطموحات إلى إنجازات عالمية. فهذا التتويج لا يمثل فوزاً رياضياً فحسب، بل يحمل رسالة تعكس قيم الإمارات وروح دبي القائمة على الإصرار والريادة والعمل الجماعي والسعي الدائم نحو المركز الأول».



وأضاف معاليه أن الإنجازات العالمية التي تُحققها فرق ومؤسسات دبي في مختلف المجالات تُسهم في تعزيز مكانة الإمارة وسمعتها الدولية، مؤكداً أن روح التحدي والعمل الجماعي التي أظهرها اللاعبون طوال الموسم تمثل نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة، ورسالة بأن دبي تواصل فتح آفاق جديدة للنجاح في مختلف القطاعات.



من جانبه، أشاد فريق دبي لكرة السلة بحفاوة الاستقبال والدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي في الإمارة، مؤكدين أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات التي تليق بمكانة دبي على الساحة العالمية.



ويأتي تتويج فريق دبي لكرة السلة بعد موسم استثنائي شهد منافسات قوية أمام نخبة من أبرز الأندية الأوروبية، استطاع خلاله الفريق أن يثبت حضوره رغم حداثة تجربته، وينتقل خلال فترة قصيرة من مشروع رياضي طموح إلى فريق بطل يحقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ كرة السلة الإماراتية.



ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتنامية لدبي كمدينة تحتضن المواهب والفرص وتصنع قصص نجاح عالمية، مستندة إلى منظومة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان، وتمكين الطاقات، وترسيخ ثقافة التميز، هي الأسس الحقيقية لصناعة المستقبل.