موسم «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» ينطلق بإسطنبول بمشاركة نخبة أبطال العالم



تنطلق في مجمع إسطنبول الرياضي يومَي 20 و21 يونيو الجاري منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» لموسم 2026-2027، برعاية مجموعة إيدج، لتجمع نخبة اللاعبين والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم في أولى محطات الموسم الجديد.



وتشهد الجولة مشاركة لاعبين يمثلون 67 دولة و157 أكاديمية، في حين بلغت نسبة اكتمال التسجيل 90% قبل شهر من موعد انطلاق المنافسات، ما يعكس الإقبال المتزايد على البطولة التي تواصل ترسيخ مكانتها كونها إحدى أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو.



وتأتي محطة إسطنبول لتدشن موسماً جديداً من سلسلة بطولات «أبوظبي غراند سلام»، بعد موسم استثنائي عززت خلاله البطولة حضورها العالمي ورسخت مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لتطوير رياضة الجوجيتسو وصناعة الأبطال، من خلال جولات استقطبت آلاف اللاعبين من مختلف القارات.



وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أنّ انطلاق الموسم الجديد من إسطنبول يعكس النمو المستمر للبطولة وحجم الثقة التي تحظى بها لدى اللاعبين والأكاديميات حول العالم.



وقال: «تواصل بطولة أبوظبي غراند سلام تعزيز حضورها الدولي عاماً بعد عام، والأرقام التي تسجلها محطة إسطنبول تؤكد المكانة التي وصلت إليها البطولة باعتبارها واحدة من أهم الوجهات التنافسية للاعبي الجوجيتسو».



وأضاف: «نتطلع إلى موسم جديد حافل بالمنافسات القوية والمستويات الفنية المتميزة، يواصل البناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويعزز انتشار رياضة الجوجيتسو في مختلف أنحاء العالم».



ومن المنتظر أن تشهد منافسات إسطنبول مواجهات قوية في مختلف الفئات والأحزمة، مع انطلاق سباق النقاط والتصنيف العالمي للموسم الجديد، في محطة تمثل بداية رحلة التنافس على ألقاب «أبوظبي غراند سلام» بين أبرز نجوم اللعبة والأكاديميات الدولية.