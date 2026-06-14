جمعية الإمارات للخيول العربية تختتم برنامج تأهيل الحكام الوطنيين في عجمان

اختتمت جمعية الإمارات للخيول العربية، بالتعاون مع نادي عجمان للفروسية ومجلس عجمان للشباب، المرحلة الأخيرة من برنامج تأهيل الحكام الوطنيين للموسم 2025-2026، التي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري في مركز شباب عجمان ونادي عجمان للفروسية، بمشاركة مدربين معتمدين من المنظمة الأوروبية لجمال الخيل العربية «الإيكاهو».



يأتي البرنامج في إطار جهود الجمعية الرامية إلى دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحكيم بطولات جمال الخيل العربية، وإعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة.



وكانت فعاليات البرنامج قد انطلقت يوم 11 يونيو الجاري من خلال ورشة تحكيم شارك فيها عدد من المهتمين بمجال تحكيم جمال الخيل العربية، وركزت على الجوانب النظرية والعملية لمعايير التحكيم وأساليب التقييم الاحترافية، بما يسهم في تعزيز قدرات المشاركين وإكسابهم الأسس المعتمدة دولياً في هذا المجال.



وعُقدت ورشة عمل ودورة التدريب للحكام الوطنيين في مركز شباب عجمان يومي 12 و13 يونيو، وشارك فيها عدد من الحكام الوطنيين تلقوا تدريباً متخصصاً لتعزيز كفاءاتهم الفنية، وتحديث معارفهم بممارسات التحكيم، بما يضمن التطبيق الموحد والدقيق لمعايير التحكيم في بطولات الخيول العربية.



ويهدف البرنامج إلى تأهيل الحكام الوطنيين ورفع تصنيفهم المهني، وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في تحكيم البطولات المحلية والدولية، إلى جانب إعدادهم لاجتياز اختبار الاعتماد الدولي التابع لمنظمة «الإيكاهو»، بما يدعم حضور الكفاءات الإماراتية في منظومة تحكيم بطولات جمال الخيل العربية على المستوى الدولي.



وشملت التطبيقات العملية التي تضمنها البرنامج المشاركة في عدد من البطولات المعتمدة خلال الموسم، من بينها بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، وبطولة الإمارات لمربي الخيل العربية، وبطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026، إضافة إلى البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية في أبوظبي، ما وفّر للمشاركين فرصاً ميدانية متنوعة لاكتساب الخبرات العملية في بيئات تحكيمية مختلفة.



وأسهم البرنامج في تقييم المستوى الفني للحكام المشاركين، ورفع جاهزيتهم للاختبار الدولي، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في منظومة تحكيم بطولات جمال الخيل العربية، بما يدعم رفد الساحة المحلية والدولية بحكام إماراتيين مؤهلين وفق أعلى المعايير المهنية.



وقال محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، إن برنامج تأهيل الحكام الوطنيين يعد أحد البرامج الاستراتيجية التي تنفذها الجمعية لإعداد وتأهيل كوادر إماراتية متخصصة في تحكيم بطولات جمال الخيل العربية، ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة. وأكد الحربي حرص الجمعية على مواصلة دعم وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز حضورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المحافل المحلية والدولية.