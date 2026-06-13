انجاز تاريخي..دبي للسلة بطلاً للدوري الأدرياتيكي

حقق نادي دبي لكرة السلة إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً للدوري الأدرياتيكي لكرة السلة لأول مرة، بعدما تغلب على بارتيزان بلغراد الصربي في عقر داره بنتيجة 83 – 81 مساء اليوم لحساب المباراة الرابعة ضمن سلسلة النهائي التي تُقام بنظام الأفضل من خمس مباريات والتي حسمها دبي بنتيجة 3-1.

وكان دبي قد استهل السلسلة بقوة محققاً فوزين متتاليين على أرضه في صالة كوكاكولا أرينا بنتيجتي 99-93 و86-81، قبل أن يتمكن بارتيزان من الفوز على ملعبه في المواجهة الثالثة

84 – 70.

وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة الرابعة، التي أقيمت على صالة بلغراد أرينا، فقد جاءت بدايتها لمصلحة دبي، فارضا أسلوبه، وبالرغم من العودة القوية لبارتيزان، الذي نجح في تقليص الفارق تمكن دبي من خطف نتيجة الربع الأول 23 – 21، وسيطر التعادل على مجريات الربع الثاني إلا أن الفريق الصربي حسم نتيجته 18 – 17 لينتهي الشوط الأول بتقدم دبي بفارق نقطة واحدة

40 – 39.

جاء الربع الثالث بسيناريو مكرر للربع الثاني، إذ سيطر عليه التعادل من البداية حتى انتهى على نتيجة 20 – 20، واشتد التنافس بين الفريقين في الربع الأخير، قبل أن ينتزع دبي فوزا مستحقا 23 – 22 ويحسم نتيجة المباراة.

وتأسس نادي دبي لكرة السلة عام 2023، وشارك في موسم 2025-2026 في كل من الدوري الأوروبي «يوروليغ» ودوري الرابطة الأدرياتيكية..