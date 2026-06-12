20 ميدالية ذهبية تضع نادي الثقة في صدارة «الأولمبياد الخاص الإماراتي»

حقق نادي الثقة للمعاقين صدارة منافسات الأولمبياد الخاص الإماراتي، بعدما حصد 47 ميدالية ملونة بواقع 20 ذهبية و22 فضية و5 برونزيات، متفوقاً على أكثر من 14 نادياً ومركزاً من مختلف إمارات الدولة، وجاء نادي «هيروس أوف هوب» ثانياً بـ 36 ميدالية، منها 14 ذهبية و17 فضية و5 برونزيات، وعكس إنجاز نادي الثقة نتائج خططه في تطوير قدرات أصحاب الهمم وتمكينهم رياضياً، ضمن مشاركته في النسخة الحالية من الأولمبياد الخاص.



وأكد خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن هذا التفوق يمثل ثمرة عمل مستمر وجهود الأجهزة الفنية والإدارية، موجهاً الشكر للاعبين وأسرهم على دعمهم.

من جهته، أعرب القائم بأعمال المدير التنفيذي محمد عبدالله القايد الحمادي عن اعتزازه بالنتائج، مؤكداً أن التكامل بين عناصر المنظومة الرياضية كان عاملاً أساسياً في تحقيق الصدارة. وشهدت مشاركة النادي حضوراً لافتاً في مختلف المنافسات، حيث هيمن لاعبوه على عدد من المسابقات، وسط إشادة من المنظمين وتفاعل من الحضور.