اتحاد ألعاب القوى والمنظمة العربية لدعم المواهب يكرّمان أبطال آسيا



نظم اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بالتعاون مع المنظمة العربية لدعم المواهب ومجموعة «ألتميت باور سوليوشين» العالمية، أمس، حفلاً لتكريم أبطال المنتخب الوطني لألعاب القوى، تقديراً لإنجازاتهم المميزة في بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 عاماً 2026، التي استضافتها هونغ كونغ.



وحقق المنتخب الوطني إنجازاً لافتاً في البطولة بعد إحرازه 6 ميداليات متنوعة، بواقع 5 ذهبيات وبرونزية واحدة، إلى جانب احتلال المركز الرابع في الترتيب العام بين 30 دولة مشاركة، والأول عربياً.



وشمل التكريم سليمان عبدالرحمن الفائز بذهبية سباق 400 متر للرجال، وأمينات قمر الدين الحاصلة على ذهبية سباق 400 متر للسيدات، وعبدالقدوس أحمد علي الفائز بذهبية سباق 200 متر للرجال، ومريم كريم الفائزة بذهبية سباق 400 متر، وفريق التتابع المختلط (4×400 متر) الفائز بالميدالية الذهبية، إضافة إلى سلمى هيثم المري الحاصلة على برونزية مسابقة إطاحة المطرقة للسيدات.



حضر الحفل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للمبارزة، والشيخ علي بن عبدالله المعلا، والشيخة نوال الصباح، رئيسة المنظمة العربية لدعم المواهب، واللواء محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية ورؤساء الأندية.



وأكد اللواء محمد المر، خلال الحفل، أهمية الشراكات المجتمعية في دعم الرياضيين وتحفيزهم على مواصلة تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن التكريم يأتي تقديراً للنتائج المتميزة التي حققها أبطال المنتخب الوطني والمستويات الفنية المشرفة التي قدموها في البطولة القارية.



وقال إن الإنجاز لم يقتصر على حصد الميداليات، بل عكس نجاح خطط الاستثمار في المواهب الوطنية، وأكد قدرة أبناء وبنات الإمارات على المنافسة وتحقيق النتائج المتميزة على المستوى الآسيوي.



وأشاد الدكتور خالد النابلسي بالإنجازات التي حققها أبطال الإمارات في ألعاب القوى، مؤكداً أن ما تحقق يجسد ثمرة العمل الجاد والإصرار والالتزام، ويعكس قصص نجاح ملهمة صنعتها المواهب الوطنية من خلال الجهد المتواصل والتغلب على التحديات للوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة في المحافل القارية.