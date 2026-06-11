«أبوظبي الرياضي» و«الاتحاد العربي للدراجات» يشكلان لجان لاستضافة بطولات عربية



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن الاتفاق مع الاتحاد العربي للدراجات الهوائية على تشكيل لجان عمل مشتركة، لدراسة ملف استضافة البطولات العربية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لإنجاحها خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال استقبال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، في مقر المجلس بأبوظبي، الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والدكتور أشرف محمد سيد إمام، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، وذلك بحضور النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات.



واستعرض وفد الاتحاد العربي للدراجات، خلال اللقاء، الخطة الاستراتيجية للاتحاد للمرحلة المقبلة، وأبرز البطولات والفعاليات المدرجة على أجندته، إلى جانب البرامج والمبادرات التطويرية الهادفة إلى الارتقاء برياضة الدراجات في الوطن العربي، وتعزيز انتشارها على مختلف المستويات.



وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، من خلال استضافة إمارة أبوظبي لعدد من البطولات العربية، لا سيما بطولات الطريق والمضمار والدراجات الإلكترونية «E-Cycling»، مستفيدين من الإمكانات التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية الرياضية الحديثة، التي تتمتع بها الإمارة



وأكد العواني أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم مختلف الأحداث الرياضية، بفضل ما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحاد العربي للدراجات يمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود تطوير رياضة الدراجات.



وأضاف أن المجلس يحرص على بناء شراكات فاعلة مع الاتحادات الرياضية العربية، بما يسهم في استضافة المزيد من البطولات والبرامج التطويرية، ويدعم تأهيل الرياضيين وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل رياضة الدراجات في المنطقة.



من جانبه أعرب الدكتور الدوخي عن خالص شكره لمجلس أبوظبي الرياضي، على دعم أنشطة وبرامج الاتحاد العربي للدراجات، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، ودعم جهود تطوير رياضة الدراجات على المستوى العربي.