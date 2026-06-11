إنجاز رياضي جديد للدفاع المدني بدبي



حقق الفريق الرياضي للقيادة العامة للدفاع المدني بدبي إنجازاً رياضياً بارزاً يضاف إلى سجل إنجازاته المتميزة، بنيله المركز الأول في النسخة الافتتاحية لبطولة «Apex Games»، التي أقيمت منافساتها في مركز دبي التجاري العالمي.



وجاء هذا الفوز المستحق وسط منافسات اتسمت بالقوة والندية، وبمشاركة واسعة النطاق ضمت 131 فريقاً مثَّلها أكثر من 1200 رياضي من مختلف الجنسيات؛ حيث نجح فريق الدفاع المدني في حسم الصدارة محققاً أفضل زمن إجمالي في البطولة بلغ 30 دقيقة و27 ثانية.



وأشاد اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، بالأداء الاستثنائي والمستوى المشرّف الذي قدمه أعضاء الفريق، وقال: «إن هذا الإنجاز يترجم استراتيجية القيادة العامة الرامية إلى ترسيخ الرياضة، واللياقة البدنية الشاملة، والعمل بروح الفريق الواحد كركائز أساسية وأسلوب حياة مستدام للإطفائيين، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم الميدانية، ويرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مختلف المحافل الرياضية».