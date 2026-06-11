أبوظبي تستقبل نخبة نجوم العالم في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو



تنطلق الجمعة منافسات بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 80 دولة حول العالم وذلك على مدار ثلاثة أيام في مبادلة أرينا بأبوظبي وسط حضور دولي واسع، يؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارة باعتبارها العاصمة العالمية لرياضة الجوجيتسو والوجهة الرئيسية لاستضافة أبرز البطولات والأحداث المتخصصة في اللعبة.



وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، اكتمال كل الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة التي تعد من أبرز محطات الموسم الرياضي للجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي، وتشهد مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات الساعين إلى تحقيق نتائج متميزة وحصد نقاط التصنيف الدولي المعتمدة.



ويعكس حجم المشاركة والانتشار الجغرافي الواسع للدول المتنافسة النجاحات المتواصلة التي تحققها أبوظبي في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو عالمياً وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً لصناعة الأبطال واكتشاف المواهب وصقل قدراتها، من خلال منظومة متكاملة من البطولات والبرامج التطويرية التي أسهمت في تعزيز انتشار اللعبة في مختلف القارات.



وتأتي النجاحات في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة من القيادة الرشيدة واعتبار الجوجيتسو رياضة وطنية لدولة الإمارات إلى جانب الإستراتيجية الطموحة التي يقودها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي والهادفة إلى ترسيخ ريادة الإمارات عالمياً والوصول إلى المركز الأول على مستوى العالم ومواصلة الصعود إلى منصات التتويج في مختلف البطولات والاستحقاقات الدولية.



وتشهد البطولة منافسات متنوعة على مدار أيامها الثلاثة، حيث يشهد اليوم الأول نزالات فئات الأساتذة للرجال والسيدات بمختلف الأحزمة إضافة إلى فئات الهواة من أصحاب الأحزمة البيضاء والزرقاء، فيما يخصص اليوم الثاني لمنافسات البراعم والأشبال والناشئين للبنين والبنات، وتختتم البطولة يوم الأحد بمنافسات الشباب واليافعين إلى جانب فئات المحترفين من أصحاب الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء.



ويتم تنظيم المنافسات على سبعة أبسطة بإشراف 25 حكماً دولياً بما يضمن تطبيق أعلى معايير النزاهة والاحترافية وجودة الأداء التحكيمي ويعزز من قوة المنافسات ومستواها الفني في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين المتميزين من مختلف دول العالم.



وقال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: إن الإقبال الكبير على المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية يعكس المكانة العالية التي تحتلها البطولة ضمن أجندة الجوجيتسو العالمية والثقة المتنامية التي تحظى بها بطولات الرابطة لدى اللاعبين والأكاديميات والاتحادات من مختلف أنحاء العالم.



وأضاف إن أبوظبي نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو بفضل رؤيتها الإستراتيجية وجهودها المستمرة في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم أكثر من 250 بطولة سنوياً في مختلف قارات العالم، وهو ما أسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة من الأبطال.



وأكد حرص الرابطة على توفير أفضل المعايير التنظيمية والفنية والتحكيمية لضمان تجربة رياضية استثنائية للمشاركين، لافتاً إلى أن البطولة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وقياس مستويات التطور الفني واكتساب المزيد من التجارب التنافسية، بما يسهم في الارتقاء باللعبة عالمياً ويعزز من الدور الريادي الذي تضطلع به أبوظبي في قيادة مسيرة نمو الجوجيتسو على المستوى الدولي.



وتواصل البطولة تحقيق معدلات نمو متسارعة عاماً بعد عام، حيث سجلت النسخة الماضية مشاركة 1405 لاعبين ولاعبات من 73 دولة، بينما تشهد النسخة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المشاركين والدول الممثلة الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على الساحة الدولية.