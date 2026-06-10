بارتيزان يقلّص الفارق أمام دبي ويؤجل الحسم في نهائي الدوري الأدرياتيكي

أجّل فريق بارتيزان الصربي حسم لقب الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة، بعدما تغلّب على ضيفه دبي بنتيجة 84 – 70 مساء اليوم، في المباراة الثالثة من سلسلة النهائي التي تُقام بنظام الأفضل من خمس مباريات، ليُقلّص الفارق إلى 2-1 لصالح دبي

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وكان نادي دبي لكرة السلة قد استهل السلسلة بقوة محققاً فوزين متتاليين على أرضه في صالة كوكاكولا أرينا بنتيجتي 99-93 و86-81، قبل أن يتمكن بارتيزان من استعادة التوازن في المواجهة الثالثة وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب.



وجاءت بداية المباراة لمصلحة أصحاب الأرض الذين فرضوا تفوقاً هجومياً واضحاً في الربع الأول وأنهوه بنتيجة 23-10، قبل أن يتقارب الأداء نسبياً في الربع الثاني الذي انتهى بالتعادل 24-24، ليحسم بارتيزان الشوط الأول لصالحه 47-32.



وفي الربع الثالث واصل الفريقان تبادلاً متقارباً للهجمات، إلا أن بارتيزان نجح في حسمه بفارق نقطة واحدة 21-20، قبل أن يفرض سيطرته في الربع الأخير 17 – 15 ويحسم المباراة بفارق مريح.



وبهذه النتيجة، يتقدم دبي في السلسلة 2-1، على أن تُقام المباراة الرابعة يوم الجمعة في بلغراد، حيث يسعى دبي لحسم اللقب، فيما يطمح بارتيزان إلى فرض مباراة خامسة فاصلة مقررة في دبي في 16 يونيو.