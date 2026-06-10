بطل تركي يفاجئ مايك تايسون بهدية طريفة



قدّم بطل العالم التركي السابق في الكيك بوكسينغ بيرول طوبوز، حمامة من سلالة «أكساراي» الشهيرة إلى أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون، المعروف بشغفه الكبير بتربية الحمام منذ طفولته.



وجاءت الهدية خلال لقاء جمع البطلين في أجواء ودية في بمدينة أمستردام الهولندية، حيث أهدى طوبوز الملاكم السابق حمامة من السلالة التركية المعروفة بقدراتها الاستعراضية، في لفتة حملت طابعاً ثقافياً يعكس أحد أبرز رموز التراث الشعبي في منطقة أكساراي التركية.



ونشر طوبوز مقطع الفيديو مرفوقاً بتدوينة على حسابه في إنستغرام قال فيها: «كانت مشاهدة حب أسطورة الملاكمة مايك تايسون للطيور وإطلاق سراح حمامتين من منطقة أكساراي في تركيا معاً لحظة لا تُنسى بالنسبة لنا».



وأظهرت اللقطات الملاكم الملقب بـ«الرجل الحديدي» وهو يحمل الطائر بابتسامة واضحة، في مشهد عكس جانباً مختلفاً من شخصيته بعيداً عن الصورة التي ارتبطت به داخل الحلبة طوال مسيرته الرياضية.



وخلال اللقاء، استمع تايسون إلى شرح من طوبوز حول خصائص الحمامة التركية وسلالتها المميزة، مبدياً اهتماماً واضحاً بالتفاصيل المتعلقة بالطائر الذي يحظى بمكانة خاصة لدى هواة تربية الحمام في تركيا.