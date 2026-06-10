بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ختام بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة

اختتمت، بنجاح كبير، منافسات النسخة الأولى من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وشركة «سبورتس مانيا»، ضمن جهوده لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الشابة، ورفد الأندية والمنتخبات الوطنية بكفاءات واعدة.



وقام أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وعبد الله الدحيل عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وسامي جاسم مبارك، لاعب منتخب الإمارات للكرة الطائرة سابقاً، وطارق عبود، وجوزيف نهره عن شركة «سبورتس مانيا»، بتكريم الفرق الفائزة بالألقاب والميداليات في مختلف الفئات العمرية للبطولة. وقد استقطب الحدث مشاركة واسعة، بلغت 42 فريقاً، يمثلون 19 أكاديمية ونادياً من مختلف أنحاء الدولة، وفي مقدمهم فرق أندية الوصل وحتا والذيد.



تفوّق وصدارة

توج فريق نادي الوصل بلقب فئة البنين تحت 16 عاماً «المستوى الأول»، حيث حقق المركز الأول والميداليات الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «هيك» بنتيجة شوطين دون رد «2–0»، ليحل فريق «هيك» في المركز الثاني، بينما جاء نادي الذيد في المركز الثالث، إثر تغلبه على فريق «إف دي آر» بنتيجة «2–0».



وفي فئة البنين تحت 19 عاماً «المستوى الأول»، انتزع نادي الذيد كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، بعد فوزه على فريق «سنتريكس» بنتيجة «2–0»، الذي جاء في المركز الثاني، في حين أحرز فريق «سبيد» المركز الثالث، بعد تفوقه على فريق «إف دي آر» بنتيجة «2–1».



مستويات رفيعة

وعلى صعيد فئات الإناث، اتسمت المواجهات بمستويات فنية عالية وإثارة كبيرة، حيث فاز فريق «إف دي آر» بالمركز الأول في فئة البنات تحت 12 عاماً «المستوى الأول»، تلاه فريق «أبوظبي كلينك» في المركز الثاني، وحل فريق «وايلد كاتس» في المرتبة الثالثة.



وفي فئة الإناث تحت 14 عاماً «المستوى الأول»، انتزع فريق «أبوظبي كلينك» الصدارة والمركز الأول، وجاء فريق «هيك» ثانياً، وفريق «بي بي إس» في المركز الثالث. وفي فئة تحت 16 عاماً «المستوى الأول»، تُوّج فريق «لينكس» بالمركز الأول، تاركاً الوصافة والمركز الثاني لفريق «وايلد كاتس»، بينما جاء فريق «بريستيج» في المركز الثالث.



أما في فئة الإناث تحت 16 عاماً «المستوى الثاني»، فقد حقق فريق «إيسس» المركز الأول، تلاه فريق «بي بي إس» في المركز الثاني، وفريق «إف دي آر» في المركز الثالث. وفي فئة الشابات تحت 19 عاماً «المستوى الأول»، واصل فريق «لينكس» تألقه، ليفوز بالمركز الأول، وحل فريق «نكست جين» ثانياً، وجاء فريق «إيه تي بي» في المركز الثالث.



أرقام وإحصاءات

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت في أواخر شهر أبريل الماضي، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، حيث استضافت ملاعب نادي شباب الأهلي وصالة الصفا الرياضية بمنطقة جميرا، أكثر من 200 مباراة طوال فترة الحدث، وسط تنافس شديد لحسم الألقاب، وصولاً إلى المواجهات الختامية المثيرة التي أقيمت في صالة مدرسة الاتحاد الخاصة، خلال شهر يونيو الجاري.



بيئة تنافسية

تأتي هذه البطولة، ترجمة لاستراتيجية مجلس دبي الرياضي الرامية إلى رعاية المواهب الناشئة في أندية دبي، وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص، ليكون مسهماً فاعلاً في تطوير المنظومة الرياضية. وتشكل هذه المنافسات خطوة متقدمة لتوفير بيئة تنافسية حقيقية، تمنح اللاعبين الواعدين فرصة مثالية لزيادة عدد المباريات، والاحتكاك المباشر، وفقاً للمعايير الدولية، بما يتماشى مع سلسلة بطولات دبي المفتوحة لمختلف الألعاب الرياضية.