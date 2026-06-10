1000 لاعب ولاعبة في ختام الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026 بأبوظبي

اختتمت اليوم الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026 فعاليات نسختها الثانية في أبوظبي، بعد أيام حافلة بالمنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية التي جسدت قيم الدمج والتمكين وروح الفريق الواحد، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في دولة الإمارات، إلى جانب وفود دولية وضيوف وشركاء من مختلف القطاعات.



شهدت الألعاب حضوراً واسعاً للقيادات الحكومية والرياضية، وأسفرت المنافسات عن تصدر نادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع لهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم جدول النتائج بإجمالي 62 ميدالية ومركزاً متقدماً، فيما حل نادي الثقة للمعاقين ثانيًا بـ 55 ميدالية ومركزاً متقدماً، وجاءت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في المركز الثالث بـ 50 ميدالية ومركزاً متقدماً، وسط منافسات قوية عكست التطور المتواصل لرياضات الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات



كما استقطبت الألعاب تفاعلاً مجتمعياً واسعاً من العائلات والمتطوعين والجهات الحكومية والخاصة، مدعومة بشبكة قوية من الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في إنجاح الحدث وترسيخ أثره المستدام. وتم توقيع عدد من الشراكات ومذكرات التفاهم التي تدعم توسع برامج الأولمبياد الخاص الإماراتي وتعزز فرص اللاعبين داخل الملاعب وخارجها.



إلى جانب المنافسات الرياضية، شكل برنامج «الكشف الصحي» أحد أبرز محاور البرنامج المصاحب للألعاب، حيث استفاد اللاعبون من خدمات وفحوصات متخصصة شملت صحة الإبصار، وصحة الفم والأسنان، وصحة الأقدام، وبرنامج التوعية الصحية، في تأكيد على التزام الأولمبياد الخاص الإماراتي بدعم صحة اللاعبين وعافيتهم بشكل متكامل.



وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: يعكس النجاح الكبير للألعاب الإماراتية 2026 المكانة البارزة لحركة الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات، والالتزام الراسخ بتمكين اللاعبين وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز قدراتهم وإنجازاتهم. لقد حظيت هذه النسخة بمشاركة قياسية تجاوزت 1000 لاعب ولاعبة، إلى جانب حضور واسع من الشركاء والعائلات والمتطوعين، ما يؤكد أن الألعاب أصبحت منصة وطنية رائدة تجسد قيم الدمج والمشاركة المجتمعية.



وأضاف: سعدنا بمشاركة وفدي الأولمبياد الخاص المغربي والأولمبياد الخاص المالطي، وهو ما أضفى بعداً دولياً مميزاً على المنافسات، وأسهم في تعزيز التبادل الرياضي والإنساني بين اللاعبين. كما نفخر بالدعم الكبير الذي حظيت به الألعاب من شركائنا الاستراتيجيين والجهات الداعمة، والذي كان له دور محوري في تحقيق هذا النجاح الاستثنائي وترسيخ أثر مستدام يمتد إلى ما بعد المنافسات الرياضية.



حظيت النسخة الثانية بدعم واسع من مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي البحرية، والدار، وأدنوك، والأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب عدد من الاتحادات الرياضية والشركاء الداعمين، في مشهد يعكس تكامل الجهود الوطنية لدعم وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية.



وشهدت النسخة الثانية توسعاً في البرنامج الرياضي، الذي ضم منافسات كرة السلة للذكور، وكرة السلة الثلاثية للإناث، وكرة القدم السباعية، والريشة الطائرة، والقوة البدنية، والبوتشي، والبولينج، إضافة إلى برنامج التدريب على الأنشطة الحركية «MATP»، إلى جانب المبادرات المصاحبة مثل برنامج اللاعبين الصغار، والرياضات الإلكترونية وألعاب المستقبل، وبرنامج اللياقة البدنية «فيت 5».