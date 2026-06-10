عالم دبي للرياضة.. 10 أسابيع من اللياقة البدنية والأنشطة المجتمعية

يعود عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة، هذا الصيف ليقدم موسماً حافلاً بالفعاليات الرياضية، وأنشطة اللياقة البدنية. ويُنظم مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي نسخة عام 2026 خلال الفترة من 19 يونيو حتى 25 أغسطس المقبلين. ويفتح عالم دبي للرياضة أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل، ويقدم على مدار 10 أسابيع برنامجاً حافلاً بالأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية والتحديات وتجارب اللياقة البدنية المصممة خصيصاً لتعزيز نشاط سكان دبي وزوارها طوال الصيف.



أبرز الأنشطة والفعاليات في عالم دبي للرياضة

يُعد عالم دبي للرياضة الوجهة الصيفية الأمثل، بفضل الفعاليات والأنشطة المناسبة لجميع الأعمار والقدرات، والمصممة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. وتوفر نسخة هذا العام أكثر من 40 ملعباً رياضياً، تمتد على مساحة 300,000 قدم مربعة، وتسع رياضات رئيسية تشمل: كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والتنس، والكرة الطائرة، وتنس الريشة، والكريكيت، والبيكل بول، كما يستضيف عالم دبي للرياضة العديد من الفعاليات المجتمعية طوال فصل الصيف، تتضمن احتفالات اليوم العالمي لليوغا في 21 يونيو، والنسخة الثانية من الجري الداخلي في 27 يونيو، وكأس الأبطال في 25 يوليو، والنسخة الثالثة من الدوري الصيفي في 8 أغسطس.



فعاليات جديدة في نسخة 2026

تشمل الفعاليات الجديدة في عام 2026 مضمار جري داخلي بطول 1.2 كيلو متر، يوفر للمشاركين أجواء مريحة ومكيفة للتدريب خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى أكاديمية وولفيز للدراجات، التي تقدم دورات تدريبية لمساعدة راكبي الدراجات الراغبين في تطوير مهاراتهم. وسيضم عالم دبي للرياضة هذا العام أيضاً منطقتين مخصصتين للمأكولات والمشروبات.



وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «رسخ عالم دبي للرياضة مكانته كمنصة مهمة لتعزيز صحة المجتمع ورفاهيته خلال أشهر الصيف، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرامية إلى جعل الصحة واللياقة البدنية في متناول الجميع. يواصل عالم دبي للرياضة توفير بيئة شاملة، تحتضن مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، بما في ذلك العائلات ومجموعات الشركات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وهو ما يتيح للجميع فرصة الاجتماع والمحافظة على نشاطهم البدني».



من جانبه قال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يسعدنا أن نرحب بعودة عالم دبي للرياضة، الذي يوفر لسكان المدينة وزوارها وجهة داخلية تنبض بالحياة، تركز على الرياضة واللياقة البدنية والصحة العامة. وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركائنا الاستراتيجيين نواصل التزامنا بتعزيز أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً بين مختلف فئات المجتمع، من خلال توفير تجارب رياضية متكاملة لمختلف الأعمار والقدرات».



تعزيز الصحة وجودة الحياة للجميع

يركز عالم دبي للرياضة بشكل أساسي على توفير أنشطة ممتعة لتعزيز اللياقة البدنية لجميع أفراد المجتمع، وذلك عبر فعاليات وأنشطة تناسب العائلات وأصحاب الهمم وزملاء العمل والأفراد من جميع الأعمار والمستويات الرياضية. وتضم صالة الألعاب الرياضية المجانية أحدث المعدات الرياضية من شركة ماتريكس، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المجانية، بما في ذلك طاولات كرة القدم، ومنطقة مخصصة لألعاب الآركيد الكلاسيكية.



أنشطة لجميع أفراد العائلة

يوفر عالم دبي للأطفال في عالم دبي للرياضة مساحة مخصصة للصغار، لقضاء أوقات ممتعة ومفعمة بالحيوية طوال فصل الصيف. وتضم منطقة الأطفال الخاضعة للإشراف منزلقات عملاقة قابلة للنفخ، ومسارات لسباقات العوائق، وركناً للفنون والحرف اليدوية، وغيرها الكثير، كما يضم عالم دبي للأطفال مخيمات صيفية مخصصة للأطفال من سن 4 إلى 14 عاماً تحت إشراف مدربين معتمدين من 13 أكاديمية مرموقة، بما في ذلك أكاديمية ستار، وأكاديمية إيليت لكرة القدم، وأكاديمية جالاكسي بلوز.