مجلس الشارقة الرياضي يبحث آفاق التعاون مع جامعة كلباء

بحث مجلس الشارقة الرياضي وجامعة كلباء سبل ومجالات التعاون في ما بينهما وذلك خلال اجتماع مشترك شهده مقر الجامعة أمس، حيث قام وفد من المجلس برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس المجلس وعضوية كل من الدكتور عبد الله محمد المليح والمستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة والدكتور سيف أحمد الزعابي وخالد محمد رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة الاتصال الحكومي بزيارة إلى الجامعة وكان في استقبالهم الدكتورة نجوى محمد الحوسني مدير الجامعة والدكتور جورج ناسيس نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.

خلال الزيارة تم تفقد مرافق ومنشآت وخدمات الجامعة وبحث خطط وبرامج الجانبين التي يمكن التعاون في تنفيذها لخدمة الطلاب بوجه عام والرياضيين المتميزين منهم بشكل خاص، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والفنية لتحقيق الأهداف المشتركة.



وفي الختام، أعرب وفد المجلس عن سعادته بمحصلة الزيارة وأنها ستكون مقدمة لتعاون وثيق من خلال خطط وبرامج الجانبين، كما أكد ممثلو الجامعة أن الاجتماع رصد أهدافاً مشتركة كثيرة تصب في خدمة شباب الإمارة من الطلبة والطالبات ليجمعوا بين التفوق العلمي والتميز الرياضي.