فريق ليوا يتألق في رالي باها اليونان 2026



حقق الإماراتيان منصور بالهلي وخالد الكندي، ممثلا فريق ليوا التابع لنادي ليوا الرياضي، إنجازاً مميزاً أمس في رالي باها اليونان 2026، الجولة الثالثة من كأس العالم للباها التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، بعدما أنهيا الرالي في المركز الثاني بالترتيب العام، إلى جانب إحراز المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (SSV).



وقدم الثنائي الإماراتي أداءً قوياً طوال مراحل الرالي على متن مركبة «كان-أم مافريك آر»، ليؤكدا جاهزيتهما العالية وقدرتهما على منافسة نخبة السائقين المشاركين في إحدى أبرز جولات البطولة العالمية، التي أقيمت في شمال اليونان وسط مسارات متنوعة وتحديات فنية صعبة.



ونجح بالهلي والكندي في الحفاظ على مستوى ثابت خلال مختلف مراحل السباق، ما مكنهما من الصعود إلى منصة التتويج في المركز الثاني بالترتيب العام للرالي، والتتويج بالمركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، ليضيفا إنجازاً جديداً إلى سجل فريق ليوا في المشاركات الدولية.



وشهد الرالي مشاركة واسعة من نخبة السائقين والفرق الدولية في مختلف الفئات، وتميز بمساراته الفنية الصعبة وتحدياته المتنوعة بين المناطق الجبلية والطرق الوعرة، الأمر الذي رفع من مستوى المنافسة وأبرز قدرات المشاركين على التعامل مع مختلف الظروف الميدانية.



ويواصل فريق ليوا حضوره المميز في المنافسات الإقليمية والدولية للراليات والباها، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية وإبراز الكفاءات الوطنية في المحافل العالمية، فيما يعكس هذا الإنجاز التطور المستمر الذي يشهده الفريق وقدرة المتسابقين الإماراتيين على تحقيق نتائج مشرفة أمام أبرز الأسماء العالمية في هذه الرياضة.



وأكد منصور بالهلي أن هذه النتيجة جاءت ثمرة التحضيرات الجيدة والعمل المتواصل من قبل الفريق، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية منذ المراحل الأولى للرالي، وأن روح الفريق والخبرة المكتسبة أسهمتا في تحقيق هذا الإنجاز ورفع علم دولة الإمارات على منصة التتويج.



ويتطلع فريق ليوا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة من كأس العالم للباها، والتي تشمل محطات في إيطاليا وإسبانيا وقطر ودبي، ضمن برنامج تنافسي حافل يسعى من خلاله إلى تعزيز موقعه في الترتيب العام للبطولة والاستفادة من الخبرات والجاهزية الفنية التي أظهرها خلال الجولات الماضية.



ويمنح هذا الإنجاز دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل الاستحقاقات المقبلة، في ظل طموحه بمواصلة رفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج العالمية وترسيخ مكانته بين أبرز المنافسين في رياضة الباها والراليات الصحراوية.