عالم دبي للرياضة يعود بنسخة جديدة على مدار 10 أسابيع

تنطلق النسخة السادسة عشرة من «عالم دبي للرياضة» خلال الفترة من 19 يونيو إلى 25 أغسطس المقبلين، بتنظيم مركز دبي التجاري العالمي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لتقدم أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة برنامجاً متنوعاً من الرياضة واللياقة البدنية والفعاليات المجتمعية طوال فصل الصيف.

ويفتح «عالم دبي للرياضة» أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل، على مساحة 300 ألف قدم مربع داخل مركز دبي التجاري العالمي، مع توفير أكثر من 40 ملعباً لممارسة 9 رياضات رئيسية، تشمل كرة القدم وكرة السلة والبادل والتنس وتنس الطاولة والكرة الطائرة وتنس الريشة والكريكيت والبيكل بول.

وتشهد نسخة 2026 مشاركة 13 أكاديمية رياضية متخصصة، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المجتمعية، أبرزها احتفالات اليوم العالمي لليوغا يوم 21 يونيو، والنسخة الثانية من سباق الجري الداخلي يوم 27 يونيو، وكأس الأبطال يوم 25 يوليو، والنسخة الثالثة من الدوري الصيفي يوم 8 أغسطس.

وتضم النسخة الجديدة العديد من الإضافات، أبرزها مضمار جري داخلي بطول 1.2 كيلومتر يتيح ممارسة الرياضة في أجواء مكيفة خلال الصيف، إلى جانب أكاديمية «وولفيز» للدراجات لتطوير مهارات راكبي الدراجات، ومنطقتين مخصصتين للمأكولات والمشروبات.

وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن عالم دبي للرياضة رسخ مكانته كمنصة مهمة لتعزيز صحة المجتمع ورفاهيته خلال أشهر الصيف، انسجاماً مع رؤية القيادة في جعل الصحة واللياقة البدنية في متناول الجميع، مشيراً إلى أن الحدث يوفر بيئة شاملة لمختلف الفئات، بما فيها العائلات ومجموعات الشركات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، إن عودة عالم دبي للرياضة توفر لسكان المدينة وزوارها وجهة داخلية تركز على الرياضة واللياقة والصحة، مؤكداً مواصلة العمل مع مجلس دبي الرياضي والشركاء لتعزيز أنماط حياة أكثر نشاطاً بين مختلف فئات المجتمع.

وتوفر نسخة هذا العام صالة ألعاب رياضية مجانية للجميع مزودة بأحدث المعدات الرياضية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية مجانية تشمل طاولات كرة القدم ومنطقة ألعاب الآركيد الكلاسيكية.

ويقدم «عالم دبي للأطفال» مساحة مخصصة للصغار تضم ألعاباً ومنزلقات عملاقة قابلة للنفخ ومسارات لسباقات العوائق وركناً للفنون والحرف اليدوية، إضافة إلى مخيمات صيفية للأطفال من عمر 4 إلى 14 عاماً تحت إشراف مدربين معتمدين من 13 أكاديمية، بينها أكاديمية ستار وأكاديمية إيليت لكرة القدم وأكاديمية جالاكسي بلوز.

ويتم فتح باب حجز الملاعب عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بعالم دبي للرياضة، الذي يوفر خدمات التسجيل والحجز وإمكانية الدخول عبر رموز QR.