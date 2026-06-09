مذكرة تفاهم بين اتحاد السلة والجامعة الأمريكية لتطوير الكفاءات الوطنية

أعلن اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة السلة والجامعة الأمريكية في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والرياضية والبحثية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة التعليم والرياضة في دولة الإمارات.



وتتضمن المذكرة مجموعة من الأهداف المشتركة، أبرزها تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والتعاون في الدراسات والبحوث العلمية، إضافة إلى توفير فرص التدريب العملي لطلبة الجامعة، والعمل على تطوير برامج أكاديمية مشتركة تخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين.



كما تنص المذكرة على تقديم مزايا تعليمية لمنسوبي الاتحاد، تشمل خصومات على برامج البكالوريوس والماجستير، إلى جانب خصومات خاصة لبرنامجي ماجستير القانون الرياضي وماجستير الإدارة الرياضية، بهدف دعم التطوير المهني والأكاديمي للعاملين والمنتسبين إلى الاتحاد.



وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مؤسسي مستدام يسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والرياضي، ويفتح آفاقاً جديدة للتدريب والتأهيل والبحث العلمي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان وتنمية الكفاءات الوطنية.



وقال سالم المطوع، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة السلة وممثل الاتحاد في توقيع الاتفاقية:.. تأتي هذه المذكرة في إطار حرص اتحاد الإمارات لكرة السلة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الدولة، بما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الرياضي ويدعم مسيرة التميز المؤسسي التي ننشدها.



وأشار المطوع إلى أن المزايا التعليمية والبرامج الأكاديمية المتخصصة التي تتضمنها المذكرة، ولا سيما في مجالي القانون الرياضي والإدارة الرياضية، ستسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في العمل الرياضي، مؤكداً أن الاتحاد يتطلع إلى تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة التي تحقق أهداف الطرفين وتخدم الرياضة الإماراتية.



من جانبه، أكد الدكتور مثنى عبد الرزاق، ممثل الجامعة الأمريكية في الاتفاقية أن هذه المذكرة تجسد التزام الجامعة بتعزيز دورها المجتمعي ودعم القطاع الرياضي من خلال التعليم والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية.



وقال: نعتز بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، ونرى في هذه الشراكة فرصة مهمة لربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من الخبرات الميدانية، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل القطاع الرياضي.



ومن المقرر أن تستمر المذكرة بعد دخولها حيز التنفيذ وفق البنود المتفق عليها بين الطرفين، مع تشكيل آليات للتنسيق والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك.