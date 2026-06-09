4 رياضيين يمثلون الإمارات في سباق الترايثلون بفرنسا

أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون مشاركة 4 رياضيين من الإمارات في منافسات بطولة الرجل الحديدي «المسافة الكاملة»، والمقررة في مدينة تور الفرنسية يوم الأحد المقبل.

ويمثل الإمارات في السباق اللاعبون بخيت القرص، وخليفة الدرمكي، ومحمد تيمور، وزايد بن سودين.

ويتكون سباق «الرجل الحديدي» من ثلاث مراحل رئيسية تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، إذ يبدأ السباق بالسباحة لمسافة 3800 متر، تليها مرحلة ركوب الدراجات الهوائية لمسافة 180 كيلومتراً، وينتهي بالجري لمسافة 42 كيلومتراً.

ومن جانب آخر، تشارك لاعبة المنتخب الوطني شارلوت ثورستون في منافسات بطولتي كأس آسيا للترايثلون وكأس آسيا للناشئين في أستانا، والمقرر إقامتهما على مدار يومي 20 و21 يونيو الجاري في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وأكد الاتحاد أن اختيار ثورستون جاء من قبل الاتحاد القاري للعبة، عقب عملية تقييم شاملة لجميع المرشحين من قبل الاتحادات الوطنية الآسيوية، إذ تم اختيارها بناءً على سجلها الحافل بالإنجازات خلال الفترة الماضية.