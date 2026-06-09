إسماعيل الخوري رئيساً جديداً لاتحاد الإمارات للشطرنج

فاز إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري برئاسة اتحاد الإمارات للشطرنج بالتزكية للدورة الجديدة 2025 - 2028، بعدما حصل على حكم نهائي لمصلحته من هيئة التحكيم التابعة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي في النزاع المتعلق بانتخابات اتحاد الإمارات للشطرنج، حيث تم إلغاء قرارات انتخابية سابقة، واعتماد قائمته بوصفها القائمة الوحيدة المستوفية لشروط الترشح.

وقال الخوري في تصريحات لـ«البيان» إنه سعيد بصدور الحكم النهائي لمصلحته بعد فترة طويلة من التقاضي، معرباً عن تقديره لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وأضاف أن مجلس الإدارة الجديد سيتبنى شعار «اللاعبون أولاً»، واضعاً مصالح اللاعبين في صدارة أولوياته وبرامجه التطويرية.

وأوضح أن المجلس سيتسلم مهامه خلال خمسة أيام من صدور الحكم، لافتاً إلى أن ملف أولمبياد الشطرنج 2028، الذي تستضيفه الإمارات، سيكون أول الملفات التي سيعمل عليها.