تعاون بين «الرياضة للجميع» و«الأولمبياد الخاص الإماراتي» لدعم أصحاب الهمم

وقع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع اتفاقية تعاون مشترك مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، لتنفيذ مبادرات وتعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال الرياضة المجتمعية.

جاء الإعلان عن ذلك على هامش فعاليات الألعاب الإماراتية، المقامة حالياً حتى 10 يونيو الجاري في أبوظبي، بحضور سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعادة سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضة للجميع أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضاً تبادل الخبرات، والتنسيق لتنفيذ البرامج والفعاليات الرياضية المخصصة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز الدمج المجتمعي، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وقال العاجل إن الشراكة تتماشى مع رؤية الاتحاد لتوفير بيئة رياضية شاملة ومستدامة، وتعزيز فرص المشاركة الرياضية لكافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي في تنفيذ مبادرات نوعية في الرياضة المجتمعية، ودعم وتمكين أصحاب الهمم في رياضات الجمباز والتزلج المدولب، ويشمل «التزلج الاستعراضي، والهوكي الأرضي، والتزلج السريع على مسار قصير»، بجانب حملات التوعية الصحية لممارسة النشاط البدني.