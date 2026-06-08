اتحاد كرة الطاولة يكتشف مواهب المستقبل في أول تجمع للبراعم

نظم اتحاد الإمارات لكرة الطاولة التجمع التدريبي الأول لفئة البراعم تحت 11 عاماً، بنادي الشارقة الرياضي، ضمن استراتيجيته الهادفة إلى اكتشاف المواهب الواعدة في سن مبكرة، وبناء قاعدة قوية تدعم المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وأكد راشد عبدالحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مدير المنتخبات الوطنية، أن التجمع شهد مشاركة مجموعة من اللاعبين الموهوبين من مختلف أندية الدولة، وشكل فرصة مهمة للجهاز الفني لمتابعة مستوياتهم الفنية وتقييم تطورهم، بما يسهم في إعداد البرامج المناسبة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم للمراحل المقبلة.

وأوضح أن التجمع يأتي ضمن جهود الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسة والارتقاء ببرامج إعداد المراحل السنية، من خلال رصد المواهب في سن مبكرة ومتابعة تطورها وفق أسس فنية وعلمية، بما يدعم إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة مستقبلاً.

وأضاف أن المبادرة تنسجم مع توجهات وزارة الرياضة وبرامج رعاية الموهوبين، وتعكس التعاون المستمر بين الاتحاد والجهات المعنية لتطوير المواهب الرياضية، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتزم تنظيم المزيد من التجمعات والمعسكرات لفئات البراعم والناشئين، ضمن خطة طويلة المدى تهدف إلى تعزيز مسيرة التطوير وتحقيق الإنجازات في لعبة كرة الطاولة.