المدام والحرس الأميري وأبوظبي يحصدون ذهب كأس الإمارات للقوس والسهم

اختتمت منافسات نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم واكتشاف المواهب داخل الصالات، التي أقيمت في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بحضور هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وحميد سبت الشامسي، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد القايدي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين.

وأسفرت منافسات كأس الإمارات عن تتويج نادي المدام بذهبية القوس المحدب لفئة الرجال، فيما أحرز نادي الحرس الأميري الرياضي ذهبية القوس المركب للرجال، وتصدر نادي أبوظبي منافسات القوس المحدب للسيدات، بينما توج نادي الثقة للمعاقين بذهبية القوس المركب لذوي الهمم فئة الرجال، ونال نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية القوس المركب للسيدات.

وفي فئة تحت 21 عاماً، فاز نادي دبا بذهبية القوس المحدب للرجال، فيما حصد نادي أبوظبي ذهبية السيدات، بينما توج نادي البطائح بذهبية القوس المركب للرجال، ونال نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية السيدات.

أما في فئة تحت 18 عاماً، فقد أحرز نادي الحرس الأميري الرياضي ذهبية القوس المحدب للرجال، وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات السيدات، فيما فاز نادي المدام بذهبية القوس المركب للرجال، وحصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية السيدات.

وشهدت منافسات كأس الإمارات لاكتشاف المواهب نجاحاً كبيراً، حيث توج نادي المدام بذهبية القوس المحدب للرجال تحت 15 عاماً، بينما فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية السيدات، وأحرز نادي مليحة ذهبية القوس المركب للرجال تحت 15 عاماً، فيما نالت أكاديمية مشرف ذهبية السيدات.

كما أضاف نادي المدام ذهبية القوس المحدب للرجال تحت 12 عاماً، بينما توج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية منافسات السيدات.