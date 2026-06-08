3 ملايين درهم جوائز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل، مع تخصيص جوائز مالية مجموعها 3 ملايين درهم للفائزين، في تأكيد جديد على مكانة البطولة باعتبارها الحدث الأبرز على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.

وتواصل البطولة، التي رسخت حضورها على مدى ما يقارب عقدين من الزمن، استقطاب أفضل المواهب والأبطال من مختلف أنحاء العالم، بعدما أصبحت محطة رئيسية في مسيرة الرياضيين الطامحين إلى المنافسة على أعلى المستويات، بفضل قوة المنافسات، ومستوى التنظيم الاحترافي، واتساع قاعدة المشاركة الدولية، وما تمثله من قيمة فنية ومعنوية لدى مجتمع الجوجيتسو العالمي.

وتقام منافسات النسخة الثامنة عشرة على مدار 13 يوماً، ضمن برنامج متكامل يشمل مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ومنافسات فئات الهواة والباراجوجيتسو والناشئين والأساتذة، وصولاً إلى فئة المحترفين التي تشكل المحطة الأبرز والأكثر ترقباً في ختام الحدث.

وتؤكد الجوائز المالية البالغ مجموعها 3 ملايين درهم المكانة الدولية التي تحتلها البطولة، كما تعزز قدرتها على استقطاب أفضل الرياضيين وتوفير بيئة تنافسية تليق بأهمية اللقب، الذي أصبح أحد أكثر الألقاب حضوراً وتأثيراً في مسيرة لاعبي الجوجيتسو حول العالم.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن فتح باب التسجيل يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستعداد لأهم حدث سنوي في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

وأضاف أن البطولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء مكانة استثنائية جعلت المشاركة فيها هدفاً للرياضيين من مختلف الدول، ليس بسبب قيمة الجوائز فقط، وإنما لما تمثله من معيار حقيقي للمنافسة بين أفضل اللاعبين والأكاديميات في العالم.

وأكد أن تخصيص جوائز بقيمة 3 ملايين درهم ينسجم مع المكانة التي وصلت إليها البطولة، ويعكس في الوقت ذاته رؤية الاتحاد القائمة على الاستثمار المستدام في تطوير الرياضة ودعم نموها عالمياً.

وقال إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أصبحت منصة تلتقي فيها الخبرات، وتصنع من خلالها قصص النجاح، وتبرز معها أجيال جديدة من الأبطال عاماً بعد عام، معرباً عن تطلعه إلى نسخة استثنائية تؤكد قدرة أبوظبي على جمع نخبة الأبطال العالميين في حدث واحد يواصل الارتقاء بمعايير التنافس والتنظيم على المستوى الدولي.

كما يتضمن برنامج الحدث إقامة جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، التي أصبحت واحدة من أبرز منصات التكريم في الرياضة، حيث تحتفي سنوياً بأفضل اللاعبين والأكاديميات، بما يعزز دور البطولة في دعم منظومة الجوجيتسو وثقافة التميز والإنجاز على الصعيد الدولي.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، في امتداد لمسيرة نمو متواصلة عززت مكانتها كأكبر تجمع عالمي لرياضة الجوجيتسو، وأحد أبرز الأحداث الرياضية الدولية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي سنوياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للرياضة ومنصة رائدة لتطوير رياضة الجوجيتسو وصناعة الأبطال.