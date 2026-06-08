المازمي يدير مباريات مونديال الشطرنج

اختار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي عبدالله مراد المازمي ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة منافسات بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع والخاطف 2026، التي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من أبطال العالم وكبار الأساتذة الدوليين، يتقدمهم ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالمياً.

ويأتي اختيار المازمي تتويجاً لمسيرته المتميزة في مجال التحكيم والإدارة الرياضية، حيث يشغل منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي للشطرنج، كما يتولى إدارة بطولة الشارقة الدولية للأساتذة، إحدى أبرز البطولات العالمية على أجندة الشطرنج الدولية.

وقال عبدالله مراد المازمي: «أشعر بفخر كبير وسعادة بالغة لاختياري ضمن حكام بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع والخاطف، وهي واحدة من أهم البطولات على مستوى العالم لما تشهده من مشاركة نخبة اللاعبين والمصنفين الأوائل وأبطال العالم. هذا الاختيار يمثل مسؤولية كبيرة قبل أن يكون تكريماً شخصياً، ويعكس الثقة التي يمنحها الاتحاد الدولي للحكم الإماراتي وقدرته على إدارة المباريات في أعلى المستويات الاحترافية».