نادي أبوظبي يتوج بدرع التفوق العام في ختام موسم الدراجات

اختتم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية موسمه الرياضي 2025-2026 بحفل تكريم أصحاب الإنجازات والتميز، والذي أقيم في نادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور المهندس منصور جمعة بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، ويوسف ميرزا نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر النقبي الأمين العام، ويحيى المهيري رئيس لجنة الحكام، والمهندسة خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة.

كما شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الجهات الداعمة والشريكة، من بينهم محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد محيوة مدير إدارة المواهب بوزارة الرياضة، وعبدالعزيز منقوش رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، وسليمان الهاجري رئيس الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، وعبدالناصر الشامسي الأمين العام لنادي الجزيرة الحمراء، إلى جانب ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي محمد أحمد المصعبي وعدنان محمد شاهين، وحضور مميز لممثلي الأندية الرياضية المشاركة في أنشطة ومسابقات الاتحاد.

وجاء الحفل تتويجاً لموسم حافل بالنجاحات والإنجازات التي حققتها رياضة الدراجات على مختلف المستويات، حيث تم خلاله تكريم الأبطال وأصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية والمسابقات الفردية والفرق التي نظمها الاتحاد طوال الموسم، تقديراً لجهودهم وتميزهم الرياضي.

وشهد الحفل تتويج نادي أبوظبي للدراجات بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2025-2026، بعد النتائج المتميزة التي حققها النادي على مدار الموسم وتصدره الترتيب العام، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأندية الداعمة لرياضة الدراجات في الدولة.

كما حرص الاتحاد على تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة والأندية الرياضية التي أسهمت في نجاح برامج الاتحاد وأنشطته المختلفة، تأكيداً على أهمية الشراكة والتعاون في دعم مسيرة رياضة الدراجات وتطويرها.

وأكد المهندس منصور جمعة بوعصيبة، خلال الحفل، أن النجاحات التي تحققت خلال الموسم جاءت بفضل العمل الجماعي والتعاون بين مجلس إدارة الاتحاد والأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والشركاء الداعمين، مشيداً بالمستويات المتميزة التي قدمها اللاعبون واللاعبات طوال الموسم، وما أظهروه من التزام وروح تنافسية ساهمت في الارتقاء بمستوى المنافسات وتحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف أن الاتحاد سيواصل العمل وفق استراتيجيته التطويرية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين، وصقل المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة رياضة الدراجات الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع رؤية الدولة وطموحاتها الرياضية.

وشهد الحفل حضوراً كبيراً من أسرة الدراجات الإماراتية، في أجواء احتفالية عكست حجم الإنجازات التي تحققت خلال الموسم، والطموحات الكبيرة لمواصلة مسيرة التطور والنجاح خلال المواسم المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة لرياضة الدراجات في المنطقة.