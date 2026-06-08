تتويج أبطال دولية الفجيرة الأولى لحل مسائل الشطرنج الخاطف

اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة الفجيرة الدولية الأولى لحل مسائل الشطرنج الخاطف، التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج «WFCC»، بمشاركة واسعة بلغت 130 لاعباً ولاعبة من 13 دولة، إلى جانب نخبة من لاعبي وأندية الشطرنج في دولة الإمارات، في حدث نوعي عزز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً رياضياً وثقافياً داعماً لمختلف مجالات الشطرنج.

وشهدت البطولة منافسات قوية ومستويات فنية متميزة في سرعة التحليل ودقة التفكير وحل المسائل الشطرنجية تحت ضغط الوقت، حيث تنافس المشاركون على حل 16 مسألة شطرنجية موزعة على مرحلتين وفق لوائح الاتحاد العالمي لتكوين مسائل الشطرنج.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن تتويج اللاعب محمد يوسف آل علي بلقب البطولة والمركز الأول، بعد أداء مميز تمكن من خلاله من تحقيق أعلى النتائج بين جميع المشاركين، مؤكداً قدراته في مجال حل المسائل الشطرنجية الخاطفة.

كما حقق اللاعب عامر سعيد الليلي إنجازاً مميزاً بحصوله على لقب أفضل لاعب تحت 16 سنة، بعد منافسة قوية مع لاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ليؤكد المكانة المتقدمة للمواهب الإماراتية الصاعدة في هذا المجال التخصصي من لعبة الشطرنج.

وفي ختام البطولة، أكد الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من البطولة يعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها النادي في تنظيم واستضافة الفعاليات الشطرنجية الدولية المتخصصة.

وأشار إلى استمرار النادي في تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تنمية المهارات الذهنية والفكرية لدى اللاعبين، وتعزز حضور دولة الإمارات وإمارة الفجيرة على الساحة الشطرنجية العالمية، موجهاً التهنئة إلى جميع الفائزين والمشاركين، ومشيداً بالمستوى الفني والروح الرياضية التي سادت المنافسات.