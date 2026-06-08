تشاكارا يدخل قائمة العشرة الأوائل في «السباق إلى دبي»

انضم الإسباني يوجينيو لوبيز تشاكارا إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي لمنافسات «السباق إلى دبي» ضمن جولة «دي بي ورلد» للجولف، بعدما صعد إلى المركز السادس في التصنيف الصادر اليوم، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة «كيه إل إم» الهولندية المفتوحة، التي اختتمت منافساتها أمس في أمستردام.

ونجح تشاكارا، 26 عاماً، في حسم اللقب بإجمالي 11 ضربة تحت المعدل، محققاً بذلك فوزه الثاني في مسيرته بجولة «دي بي ورلد»، بعد تتويجه العام الماضي بلقب بطولة «هيرو الهند المفتوحة».

وحصد اللاعب الإسباني 585 نقطة عززت رصيده إلى 1522 نقطة، ليتقدم 13 مركزاً دفعة واحدة، ويستقر في المركز السادس على سلم ترتيب «السباق إلى دبي».

وجاء تتويج تشاكارا بعد ضربة حاسمة عند الحفرة الأخيرة من الجولة النهائية، وصفها بأنها من أفضل الضربات في مسيرته، مؤكداً أنها منحته فرصة تحقيق الفوز الذي طالما حلم به.

ويعد تشاكارا من مواليد العاصمة الإسبانية مدريد، وكان لاعب كرة قدم واعداً قبل أن يتجه إلى الجولف إثر إصابة في معصمه، فيما برز خلال مسيرته الجامعية في الولايات المتحدة، حيث وصل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للهواة قبل احترافه عام 2022.

وفي البطولة ذاتها، حل الفنلندي أوليفر ليندل في المركز الثاني بإجمالي 10 ضربات تحت المعدل، ليحصد 389 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس عشر في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1043 نقطة.

وتتواصل المنافسة بين نخبة لاعبي العالم لحجز مقاعدهم في التصفيات الختامية للموسم التي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» للمشاركة في بطولة أبوظبي على ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، قبل تأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» الختامية في نادي عقارات جميرا للجولف من 12 إلى 15 نوفمبر.

وشكلت البطولة الهولندية المحطة الثانية والعشرين ضمن موسم «السباق إلى دبي»، الذي يشمل 42 بطولة تقام في 25 دولة حول العالم.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بطولة أمريكا المفتوحة، ثالث البطولات الكبرى في الموسم، والتي تقام في ولاية نيويورك بمشاركة نخبة لاعبي الجولف العالميين.