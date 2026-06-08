اتحاد الإمارات للخماسي الحديث يختتم موسمه بحفل تكريمي مميز

اختتم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث موسمه الرياضي 2025-2026 بحفل مميز، أقيم في فندق هوليداي إنترناشيونال بالشارقة، بحضور الدكتورة هدى المطروشي رئيس الاتحاد، وناصر المعمري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين، وعدد من الشخصيات الرياضية والإدارية، إلى جانب اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والحكام، في أمسية احتفالية جسدت حصاد موسم حافل بالإنجازات والنجاحات.

وشكل الحفل محطة مهمة لتكريم أصحاب الإنجازات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، والاحتفاء بالجهود الكبيرة التي بذلها المدربون والإداريون والحكام، فضلاً عن تكريم المؤسسات الراعية والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في دعم مسيرة الاتحاد وبرامجه التطويرية طوال الموسم.

واستعرض الاتحاد خلال الحفل أبرز المحطات والبطولات والبرامج التي نفذها على مدار الموسم الرياضي، والتي أسهمت في توسيع قاعدة الممارسين لرياضة الخماسي الحديث في الدولة، وتعزيز حضورها بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة فئة الناشئين والشباب، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل.

كما سلط الحفل الضوء على النجاحات الفنية والتنظيمية التي تحققت خلال الموسم، والتي عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، سواء من خلال المشاركة في البطولات الخارجية أو عبر تنظيم الفعاليات والمسابقات المحلية المتخصصة، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية التي استهدفت اللاعبين والحكام والمدربين.

وعبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بمخرجات الحفل الختامي للموسم، قائلة: «نجتمع للاحتفاء بما تحقق من إنجازات، وتكريم شركاء النجاح الذين كان لهم دور محوري في دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق أهدافه خلال هذا الموسم».

وقالت: «لقد كان هذا الموسم حافلاً بالعمل والعطاء والتحديات، واستطعنا تحقيق العديد من المكتسبات الفنية والتنظيمية، وأن نواصل خطواتنا نحو تطوير رياضة الخماسي الحديث وتعزيز انتشارها واستقطاب المزيد من المواهب الوطنية الواعدة».

وتوجهت هدى المطروشي بالشكر إلى وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما، وإلى المؤسسات الداعمة للاتحاد وجميع عناصر اللعبة، قائلة: «لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى لاعبينا ولاعباتنا الذين كانوا سفراء مشرفين للعبة، وإلى المدربين والإداريين والحكام وأولياء الأمور، الذين شكلوا منظومة عمل متكاملة كان لها الدور الأكبر في تحقيق ما وصلنا إليه اليوم».

وتابعت: «تكريمنا لا يقتصر على الإنجازات والنتائج فقط، بل هو تكريم لقيم الالتزام والعمل الجماعي والشراكة الحقيقية التي تمثل أساس النجاح والاستدامة في أي منظومة رياضية، ونحن نطوي صفحة هذا الموسم، نتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة وطموح أكبر، وأمامنا حدث قاري باستضافة كأس آسيا خلال الفترة المقبلة، واضعين نصب أعيننا مواصلة تطوير اللعبة، وإعداد أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية».

وشهد الحفل أجواءً احتفالية عكست روح الأسرة الواحدة داخل منظومة الخماسي الحديث الإماراتية، حيث تبادل الحضور التهاني بالنجاحات المحققة خلال الموسم، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها خلال المواسم المقبلة.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم المتميزين والتقاط الصور التذكارية، وسط إشادة واسعة بالجهود المبذولة طوال الموسم، وتأكيد جماعي على مواصلة مسيرة التطوير والنجاح، استعداداً لانطلاقة موسم جديد يحمل المزيد من الطموحات والتحديات والإنجازات.