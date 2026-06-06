النابودة: هدف دبي للسلة المنافسة في أعلى المستويات الأوروبية



أكد عبدالله سعيد جمعة النابودة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لكرة السلة ، أن فريق نادي دبي لكرة السلة بات على بُعد خطوة من إحراز اللقب بعد تقدمه 2-0 في السلسلة النهائية للدوري «الأدرياتيكي» ، مشدداً في الوقت نفسه على أن المشروع الرياضي للنادي يتجاوز النتائج الآنية، ويرتكز على بناء منظومة متكاملة قادرة على المنافسة مستقبلاً في أعلى مستويات كرة السلة الأوروبية، وعلى رأسها اليوروليغ.



وقال النابودة في تصريحات لـ «البيان» إن الفوز الثاني يحمل أهمية كبيرة للفريق، خصوصاً أنه جاء أمام منافس يملك سلسلة انتصارات طويلة، مضيفاً أن التقدم بنتيجة 2-0 يمنح الفريق أفضلية مهمة قبل خوض مباراتين صعبتين خارج أرضه في بلغراد.



وأوضح: «الفوز كان مهماً جداً. التقدم 2-0 بمثابة تأمين قبل مباراتين في غاية الصعوبة في بلغراد. قد ننجح في الفوز بإحداهما ونحرز البطولة، وقد نخسر المباراتين ونعود إلى دبي لخوض المباراة الخامسة، لذلك كل الاحتمالات لا تزال قائمة».



وجدد نادي دبي لكرة السلة فوزه على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي حامل اللقب بنتيجة (86-81)، في المباراة التي جمعتهما السبت على صالة «كوكا كولا أرينا» بدبي، في ثاني مواجهات سلسلة الدور النهائي.



وأشار النابودة إلى أن أداء الفريق في المباراة الأولى كان أفضل من الثانية، موضحاً أن التوتر بدا واضحاً على اللاعبين في المواجهة الأخيرة، لكنه اعتبر أن الأهم في هذه المرحلة هو تحقيق الانتصار والحفاظ على الأفضلية في السلسلة.



وأضاف: «أعتقد أن الفريق قدم مستوى أفضل في المباراة الأولى، بينما بدا أكثر توتراً في المباراة الثانية، لكن الأهم في النهاية أننا خرجنا بنتيجة 2-0»



وفي حديثه عن المشروع الرياضي للنادي، شدد رئيس مجلس الإدارة على أن الهدف الأساسي منذ تأسيس النادي لم يكن التعاقد مع النجوم فقط، بل بناء منظومة متكاملة تضمن الاستدامة والنجاح على المدى الطويل.



وقال: «هدفنا الرئيسي منذ البداية كان تأسيس منظومة قوية. مهما تعاقدت مع لاعبين أو استقطبت أسماء كبيرة، فإن النجاح لا يتحقق من دون منظومة متكاملة وقاعدة صلبة، سواء على مستوى الإدارة أو العمل الفني أو آليات الاستقطاب، لأن الاستقطاب في كرة السلة علم بحد ذاته. الحمد لله وفقنا في هذا الجانب».



ورأى النابودة أن الفريق الحالي يمثل خطوة أولى في المشروع، متوقعاً أن يظهر نادي دبي لكرة السلة بصورة أقوى خلال الموسم المقبل.



وأضاف: «صحيح أننا قدمنا موسماً جيداً، لكنني أعتقد أن فريق دبي سيكون أفضل في الموسم المقبل، وهذا هو الهدف الذي نعمل من أجله».



وأكد أن فكرة إنشاء النادي انطلقت من قناعة بأن مدينة دبي تستحق نادياً ينافس على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن اختيار كرة السلة كان قراراً استراتيجياً ساعد المشروع على تحقيق انتشار سريع داخل القارة الأوروبية.



وقال: «منذ البداية كانت فكرتنا أن مدينة دبي تحتاج إلى نادٍ يلعب على مستوى عالمي. ربما لو اخترنا رياضة أخرى لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لكننا رأينا أن كرة السلة توفر فرصة حقيقية، وأن الأوروبيين سيكونون أكثر تقبلاً لنادٍ يمثل مدينة بحجم دبي. في الحقيقة، كانت دبي نفسها جواز المرور الذي سمح لنا بالدخول إلى البطولة الأوروبية».



وفي ما يتعلق بالطموحات المستقبلية، أوضح النابودة أن بلوغ نهائي الدوري الأدرياتيكي يمثل محطة مهمة، لكنه ليس الهدف النهائي للمشروع.



وقال: «لا شك أن المجموعة الحالية أوصلتنا إلى نهائي الدوري الأدرياتيكي، لكن هدفنا الرئيسي هو أن نكون من المنافسين الرئيسيين في اليوروليغ».



وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز التشكيلة بعناصر جديدة ورفع المستوى الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف: «هذا الأمر يحتاج إلى تدعيم الفريق ببعض اللاعبين ورفع المستوى الفني أكثر، ولذلك ستكون هناك صفقات جديدة بالتأكيد. لكن تركيزنا الآن منصب بالكامل على النهائي، وبعد انتهاء المنافسات سنبدأ دراسة جميع الملفات المتعلقة بالتعاقدات للموسم المقبل».