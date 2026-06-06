«دبي للسلة» على بعد خطوة من المجد.. يصعق بارتيزان مجدداً ويقترب من اللقب «الأدرياتيكي»

بات نادي دبي لكرة السلة على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب الدوري الأدرياتيكي، بعدما ألحق هزيمة ثانية متتالية بضيفه بارتيزان بلغراد الصربي بنتيجة 86 - 81، مساء السبت، على صالة كوكاكولا أرينا، في المباراة الثانية من السلسلة النهائية التي تُقام بنظام الأفضل من خمس مباريات.

وكان دبي قد افتتح السلسلة بفوز مثير بنتيجة 99-93، ليتقدم 2-0 ويضع منافسه العريق تحت ضغط كبير قبل انتقال المواجهات إلى العاصمة الصربية بلغراد.

وتقام المباراتان الثالثة والرابعة يومي 10 و12 يونيو في صربيا، في حين تعود السلسلة إلى دبي في 16 يونيو لإقامة المباراة الخامسة الحاسمة في حال دعت الحاجة.

وجاءت المواجهة الثانية قوية وسريعة الإيقاع، عكست أهمية الرهان على اللقب بين الطرفين. وتبادل الفريقان السيطرة خلال الدقائق الأولى، قبل أن ينجح بارتيزان في فرض أفضلية محدودة أنهاها بتقدمه 24-20 مع نهاية الربع الأول.

ورد دبي بقوة في الربع الثاني، مستفيداً من التنظيم الدفاعي والفعالية الهجومية، ليحسم الفترة بنتيجة 22-18 ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 42-42.

وتواصل الصراع المحتدم بعد الاستراحة، إذ جاء الربع الثالث نسخة مشابهة لسابقه مع أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض الذين استثمروا الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات، لينهوه متقدمين 26-24.

وفي الربع الأخير، أظهر دبي تفوقاً واضحاً على المستويين البدني والفني، وفرض إيقاعه بالكامل على مجريات اللعب، موسعاً الفارق تدريجياً أمام تراجع منافسه الصربي، قبل أن يحسم اللقاء بفارق 5 نقاط وبنتيجة نهائية بلغت 86 -81.