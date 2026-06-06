بني ياس في صدارة بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



تواصلت اليوم منافسات الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، التي تستضيفها مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بإقامة نزالات فئتَي تحت 14 و16 عاماً، وسط مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات، وأجواء تنافسية تجسد المكانة المتنامية للبطولة باعتبارها إحدى أبرز المحطات الوطنية لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل.



وتجسد البطولة النجاح المتواصل لمنظومة الجوجيتسو الإماراتية في استقطاب الطاقات الواعدة وقياس مؤشرات تطورها الفني والبدني من خلال تعدد الجولات وقوة المنافسات على مدار الموسم، إلى جانب تطبيق أعلى المعايير التنظيمية والتحكيمية التي تضمن الشفافية والعدالة في إدارة النزالات، بما ينسجم مع المكانة الرائدة التي وصلت إليها دولة الإمارات بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لهذه الرياضة الوطنية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ موقعها كأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو.



وشهد اليوم الثاني مستويات فنية متميزة من اللاعبين واللاعبات، حيث أظهرت النزالات وعياً تكتيكياً متقدماً وقدرة واضحة على التعامل مع ضغوط المنافسة رغم صغر أعمار المشاركين. ولم تقتصر المواجهات على الحماس والقوة البدنية، بل برزت فيها عناصر التركيز والانضباط وسرعة اتخاذ القرار والقدرة على تحويل المواقف الصعبة إلى فرص لحسم النزالات.



وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة وعضو مجلس إدارة برجيل القابضة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وطلال شفيق الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، والدكتور محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، وحميد محمد الكتبي، ومنصور محمد الظاهري، عضوا مجلس الإدارة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد التنفيذين وممثلي الأندية والأكاديميات والشركاء، وسط حضور جماهيري لافت من الأسر التي حرصت على مؤازرة أبنائها طول المنافسات، في مشهد يعكس الدور المحوري للعائلة في دعم مسيرة اللاعبين منذ المراحل الأولى.



وعلى صعيد الترتيب العام لليوم الثاني، نجح نادي بني ياس للجوجيتسو في تصدر المنافسات، في حين حل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 في المركز الثالث. وتعكس هذه النتائج أهمية الفئات العمرية في حسابات المنافسة بين الأندية، حيث لم يعد التفوق مرتبطاً بنتائج فئة محددة، بل بقدرة الأندية على بناء قاعدة قوية ومتوازنة تمتد من البراعم والناشئين، وصولاً إلى فئات الشباب والكبار.



وقال سعادة محمد سالم الظاهري إن منافسات فئتَي تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً تمثل مؤشراً حقيقياً على مستقبل رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن ما يقدمه اللاعبون في هذه المرحلة العمرية يعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية والأكاديميات في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها وفق مسار تدريبي واضح ومستدام.



وأضاف أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لا تمنح اللاعبين فرصة المنافسة فحسب، بل تسهم أيضاً في بناء شخصياتهم الرياضية من خلال ترسيخ قيم الالتزام واحترام المنافس والتعامل مع الفوز والخسارة بروح رياضية عالية، مؤكداً أن هذه القيم تشكل جزءاً أساسياً من رسالة البطولة ودورها في ترسيخ ثقافة رياضية راسخة لدى الأجيال الجديدة.



وأكد أن الحضور الكبير للأسر في اليوم الثاني يمنح المنافسات بعداً إضافياً، لأن اللاعب الناشئ يحتاج إلى بيئة داعمة داخل النادي وخارجه، لافتاً إلى أن المدرجات أصبحت جزءاً من المشهد التربوي والرياضي للبطولة، بما تعكسه من شراكة حقيقية بين الاتحاد والأندية والأسر في رعاية المواهب ودعم مسيرتها.



من جانبه، قال ماتيوس سوزا، والد اللاعبة ماريا كلارا من نادي الجزيرة للجوجيتسو الفائزة بالميدالية الذهبية لفئة تحت 14 عاماً وزن 57 كجم: «تمارس ماريا رياضة الجوجيتسو منذ عامين، وهذه مشاركتها الثالثة في البطولة، وقد نجحت اليوم في تحقيق أول ميدالية ذهبية لها بعد حصولها سابقاً على الفضية والبرونزية. وأرى، بصفتي لاعب جوجيتسو، أن هذه البطولة تمثل تجربة مهمة لها في هذه المرحلة العمرية، لأنها تساعدها على اكتساب الثقة داخل البساط، والتعامل مع أجواء المنافسات الرسمية، كما أن هذا الإنجاز سيمنحها دافعاً كبيراً لمواصلة التدريب والاستعداد بصورة أفضل للجولات المقبلة».



وتُختتم منافسات الجولة الرابعة غداً بإقامة نزالات فئة تحت 12 عاماً والبراعم، وسط توقعات باستمرار الحضور العائلي المميز والأجواء التنافسية القوية، بالتزامن مع مبادرة «جائزة الأسرة الداعمة» التي أطلقها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ضمن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، تقديراً لدور الأسرة في مساندة اللاعبين وترسيخ البيئة الداعمة لمسيرتهم الرياضية.