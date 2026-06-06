«مستقبل الرياضيين في شرطة دبي» تناقش تمكين المواهب وتعزيز الكفاءات الوطنية



نظمت شرطة دبي مُمثلة بمجلس الرياضيين ومركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الرياضيين في شرطة دبي»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.



وافتتح الجلسة العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، الأمين العام لمجالس المبادرات الحكومية بشرطة دبي، بحضور الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، ومشاركة نخبة من الرياضيين والخبراء والمختصين في القطاع الرياضي.



وقال العميد حمدان الغسيه إن الجلسة تأتي في إطار تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع الرياضي من الشركاء الداخليين والخارجيين، من المؤسسات والهيئات بالدولة، وتهدف إلى التعرف على كيفية العمل بنظرة مستقبلية من خلال رسم خارطة الطريق للمواهب الرياضية بمختلف الفئات بشرطة دبي، بالإضافة إلى تحقيق استدامة الأداء الرياضي ورفع مستوى الجاهزية البدنية وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات رياضية محلية وعالمية، أبرزها اتحاد الشرطة الرياضي، والاتحادات الرياضية الوطنية، والمجالس الرياضية المحلية.



وأكد العميد حمدان الغسيه دعم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، لكل المبادرات الرياضية والبرامج التطويرية، التي تعزز مكانة شرطة دبي كمنظومة أمنية ورياضية متكاملة من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ودعم المواهب الرياضية الشرطية من الجنسين، والتركيز على إعداد رياضيين محترفين يتمتعون بالجاهزية البدنية والنفسية العالية، بما يتماشى مع بناء كوادر قادرة على التميز ميدانياً ومهنياً.



ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم المطروشي، إن الجلسة تناولت العديد من المحاور ومنها التحديات المستقبلية للرياضيين في شرطة دبي، والفرص المستقبلية لتمكين الشباب في المجال الرياضي والأمني، والشراكة المجتمعية في المجال الرياضي، بالإضافة إلى محور تصفير البيروقراطية.



وبينت أن الجلسة شهدت نقاشات تفاعلية هدفت إلى استعراض عدد من التجارب والمبادرات الناجحة التي أسهمت في عملية تعزيز وصقل مهارات الرياضيين بشرطة دبي، مشيرة إلى أن مخرجات الجلسة وتوصياتها سيتم دراستها والعمل على تحويلها إلى مبادرات وبرامج عملية تسهم في تطوير العمل الرياضي ورفع مستوى التنافسية والتميز لشرطة دبي في مختلف المجالات الرياضية.