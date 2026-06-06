إصابة مؤلمة ونهاية مدهشة.. متفرج ينقذ لاعب سلة (فيديو)



تحولت إصابة خلع بالكتف في إحدى مباريات كرة السلة بالصين، إلى لقطة استثنائية، خطفت اهتمام الجماهير، بعد تدخّل غير متوقع من أحد الحاضرين، نجح بحركة بسيطة في علاج اللاعب خلال ثوانٍ.



وتعرض اللاعب للإصابة أثناء مجريات اللقاء، وظهرت عليه آلام شديدة، وسط قلق زملائه اللاعبين، وتقدم بشكل مفاجئ متفرج كان موجوداً بالقرب من أرضية الملعب، وأمسك بذراع اللاعب، قبل أن ينفذ حركة سريعة، أعادت المفصل إلى مكانه، وسط دهشة الحضور.



وأظهرت اللقطات المتداولة تحسن حالة اللاعب فوراً، حيث ظهرت عليه علامات الارتياح، بعد اختفاء الألم الحاد الذي رافق الإصابة، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.



وانقسمت آراء المتابعين بين الإشادة بسرعة التدخل وفعاليته، وبين التحذير من خطورة القيام بمثل هذه الإجراءات بعيداً عن الإشراف الطبي المختص، وأعاد المشهد إلى الواجهة النقاش حول الإصابات الرياضية، وطرق التعامل معها داخل الملاعب، خاصة أن حالات خلع الكتف تعد من الإصابات الشائعة في مختلف الألعاب التي تعتمد على الاحتكاك البدني والحركات العنيفة، ما يجعل التدخل الطبي السريع، عاملاً أساسياً في ضمان سلامة اللاعبين.