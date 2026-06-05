«هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف» تحافظ على الشهادة الدولية للاستدامة للعام الـ4 على التوالي



حافظت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف على شهادة (GEO Certified®️) الدولية للاستدامة للعام الرابع على التوالي، في إنجاز يعكس ريادة البطولة في تبني الممارسات البيئية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية في الرياضة.



تُعد الشهادة من أعلى الاعتمادات العالمية الممنوحة للفعاليات المستدامة في رياضة الغولف الاحترافية، ما يجعل «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» أول بطولة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد وتحافظ عليه عبر أربع نسخ متتالية، وتعد أيضاً أول فعالية ضمن سلسلة رولكس لجولة «دي بي ورلد» تحقق هذا الإنجاز.



وتزامن الإعلان مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الجهود الجماعية لمواجهة التحديات البيئية من خلال حلول عملية ومستدامة.



وتمنح مؤسسة GEO للغولف المستدام هذه الشهادة بعد عملية تقييم مستقلة تشمل مختلف جوانب تنظيم البطولة، بما في ذلك إدارة الحدث والتواصل المجتمعي والأثر المستدام طويل المدى، إلى جانب رصد فرص التطوير المستقبلية.



وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، إن الحصول على شهادة الاستدامة للعام الرابع على التوالي يمثل إنجازاً مهماً يعكس التزام جميع الأطراف المشاركة في تنظيم البطولة.



وأضاف أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من عملية التخطيط واتخاذ القرار، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المبادرات التي تسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزيز النتائج الاجتماعية الإيجابية وترك إرث مستدام للبطولة، وأشاد بدعم الشركاء والموردين والجماهير في تحقيق هذا الإنجاز.