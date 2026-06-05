شرطة دبي تنظم فعالية مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية



تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التميز الرياضي ومجلس الروح الإيجابية، غداً السبت في تمام الساعة السادسة صباحاً، فعالية مجتمعية لمحبي الدراجات الهوائية، بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، وذلك في مضمار ند الشبا.



وبيّنت شرطة دبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهاتها في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ نمط حياة صحي، ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في إسعاد المجتمع، مؤكدة أن المبادرة توفر تجربة رياضية لجميع العائلات مع أطفالهم، وللهواة، وللمحترفين، حيث يمكنهم المشاركة ضمن مسار آمن وممتع يناسب مختلف المستويات.



وأكدت شرطة دبي مشاركة محترفيها في رياضة الدراجات إلى جانب أفراد المجتمع في الفعالية، ما يمنح المشاركين فرصة فريدة للاستفادة من خبراتهم والتفاعل معهم في أجواء رياضية إيجابية تعزز الثقة والتقارب.