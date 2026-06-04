منصور بن محمد: «دبي للسلة» يجسد شغف دبي بالرياضة وروحها المتجددة وتفردها



بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لأبطال فريق دبي لكرة السلة بعد الفوز الأول على فريق بارتيزان في أول مباريات نهائي الدوري الأدرياتيكي لموسم 2025-2026.



وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «نبارك لأبطال فريق دبي لكرة السلة تحقيقهم الفوز الأول في أول مباريات نهائي الدوري الأدرياتيكي لموسم 2025-2026 أمام بارتيزان بلغراد، ونشكر الحضور الجماهيري الكبير الذي احتشد اليوم في كوكاكولا أرينا، ووقف خلف هذا النادي الذي يجسد شغف دبي بالرياضة وروحها المتجددة وتفردها وقدرتها على المنافسة على المراكز الأولى وتحقيق الإنجازات في زمن قياسي... الناموس، والقادم أجمل بإذن الله».



واستهل نادي دبي لكرة السلة مشواره في نهائي الدوري الأدرياتيكي بأفضل طريقة ممكنة، بعدما تغلب على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي 99 - 93، أمس، على صالة كوكاكولا أرينا في دبي لحساب المباراة الأولى من السلسلة النهائية التي تقام بنظام الأفضل من خمس مباريات.



واقترب دبي خطوة إضافية من تحقيق حلم التتويج باللقب، قبل المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين غداً في دبي أيضاً.



وفرض دبي إيقاعه منذ البداية، ونجح في حسم الربع الأول لمصلحته 29-24، قبل أن يكرر تفوقه في الربع الثاني بنتيجة 24-20، لينهي الشوط الأول متقدماً 53-44.



ورغم عودة بارتيزان القوية بعد الاستراحة ونجاحه في فرض أفضليته خلال الربع الثالث الذي أنهاه متقدماً 22-16، استعاد دبي توازنه سريعاً في الربع الأخير، وفرض سيطرته على مجريات اللعب ليحسم المباراة بفارق 6 نقاط.



وتقام المباراة الثانية السبت 6 يونيو في دبي، قبل أن تنتقل السلسلة إلى خارج دبي للمباراتين الثالثة والرابعة يومي 10 و12 يونيو، على أن تعود إلى دبي في 16 يونيو لإقامة المباراة الخامسة إذا اقتضت الحاجة.